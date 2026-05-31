Karas Irane. Derybose dėl taikos – griežtas D. Trumpo nurodymas

Pasirodžius pranešimams, kad JAV ir Irano derybininkai pasiekė pirminį susitarimą dėl karo užbaigimo, JAV viceprezidentas J. D. Vance'as leido suprasti, kad prezidento Donaldo Trumpo pritarimas galimam susitarimui su Iranu toli gražu nėra garantuotas.
Ketvirtadienį Jungtinėje bazėje Andrews J. D. Vance'as žurnalistams sakė, kad derybininkai „padarė didelę pažangą“, tačiau kai kurie punktai, įskaitant galimus Irano branduolinės programos apribojimus, vis dar svarstomi.
„Mes su jais diskutuojame. Manome, kad jie derasi geranoriškai, bent jau kol kas, ir mes darome pažangą“, – sakė J. D. Vance'as ir pridūrė, kad nėra tikra, jog D. Trumpas pasirašys potencialų susitarimą.
Nepaisant JAV smūgių, M. Rubio tiki susitarimo su Iranu galimybe: prezidentas pareiškė norą
„Manau, sunku tiksliai pasakyti, kada ir ar prezidentas pasirašys supratimo memorandumą“, – sakė J. D. Vance'as.
JAV kariuomenė smogė į netoli Hormuzo sąsiaurio esančią Irano poziciją, iš kurios buvo valdomi dronai, pranešė JAV pareigūnas.
Kariuomenė taip pat numušė keturis dronus, kėlusius grėsmę Jungtinėms Valstijoms, sakė pareigūnas ir pridūrė, kad iš pozicijos pietiniame Irano uostamiestyje Bandar Abase buvo rengiamasi paleisti penktąjį droną.
„Šie veiksmai buvo apgalvoti, visiškai gynybiniai ir skirti paliauboms palaikyti“, – pridūrė pareigūnas.
