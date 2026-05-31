Karas Ukrainoje. Saratove atakuota strategiškai svarbi Rusijos gamykla: kilo gaisras

Po Lietuvos užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio žodžių, kad Rusijos agresijos atveju NATO galėtų sunaikinti rusų karines bazes Kaliningrade, Kremlius greitai pajungė visą savo propagandos aparatą, išpylusį didelį kiekį pykčio. Dabar į tai sureagavo ir Vladimiras Putinas.
„Jie turi galimybes su žeme sulyginti Rusijos bazes. Rusija turi priemones su žeme sulyginti visus, kas pabandys tai padaryti“, – tokius žodžius V. Putinas ištarė per vizitą Kazachstane.
V. Putinas reagavo ir į kitų Europos politikų pasisakymus, kad jie ruošiasi reaguoti į galimą Rusijos agresiją. Kremliaus vadas tai vadino „nesąmonėmis“.
V. Zelenskis pasiuntė įspėjimą: „Turime žvalgybos duomenų"
„Rusija niekada neturėjo jokių agresijos tikslų prieš Europos šalis, – pareiškė V. Putinas ir ėmė pilti jau nieko neįtikinantį Rusijos naratyvą apie karą Ukrainą. – Ukrainoje vykstanti tragedija – jų kaltė, tai jų politikos rezultatas.“
V. Putinas tada kartojo ir kitą Kremliaus naratyvą apie Krymo žmonių apsaugojimą ir paramą apsišaukėliškoms separatistinėms Donecko ir Luhansko liaudies respublikoms.
„Kai buvome įtikinti, kad niekas nesiruošia įgyvendinti Minsko susitarimo, mes buvome priversti – priversti! – suteikti paramą dvejoms nepripažintoms respublikoms. Pripažinti jas ir suteikti joms karinę paramą. Nuo tada pagal dvišalę sutartį mes turime įsipareigojimą reaguoti į jų prašymus apsaugoti“, – kalbėjo V. Putinas.
Jis pakartojo ir savo grasinimus Armėnijai, kad ją gali ištikti Ukrainos likimas.
