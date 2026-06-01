Analitikai skambina pavojaus varpais: Rusija rado būdą pateisinti dar vieną drakonišką ataką

2026 m. birželio 1 d. 20:20
Kremlius naudoja smūgių į Zaporižios atominę elektrinę problemą, kad pateisintų sustiprintus ilgojo nuotolio smūgius į Ukrainą, sakoma Vašingtone įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje.
Pasak analitikų, gegužės 30 ir 31 dienomis okupacinė Zaporižios atominės elektrinės administracija pranešė apie du smūgius į elektrinę, neva surengtus Ukrainos. Buvo teigiama, kad gegužės 30 d. buvo apgadintas šeštojo energijos bloko mašinų skyrius, o gegužės 31 d. – transporto dirbtuvės.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija ir Pietų gynybos pajėgos paneigė šiuos kaltinimus ir pabrėžė, jog tai mėginimas nukreipti dėmesį nuo Rusijos neteisėtos elektrinės okupacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Rusija tokius kaltinimus griežtina prieš kiekvieną Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) susitikimą.
Gegužės 31 d. TATENA pranešė, kad jos atstovai Zaporižios atominėje elektrinėje surinko duomenis apie mašinų skyriaus apgadinimą, atitinkantį drono smūgio padarinius. Tačiau agentūra nenurodė, ar dronas buvo Ukrainos, ar Rusijos.

Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas, remdamasis teiginiais apie tariamą Ukrainos smūgį, grasino eskalacija. Jis pareiškė, kad Rusija suduotų simetriškus smūgius į atomines elektrines Ukrainoje ar NATO šalyse, jei atakos padarytų žalą Zaporižios atominei elektrinei.
ISW pabrėžė, kad per karą Rusijos kariuomenė ne kartą grasino ir kėlė pavojų Ukrainos atominėms elektrinėms. Rusija taip pat militarizavo Zaporižios atominę elektrinę, dislokavusi karinę įrangą šalia branduolinių reaktorių ir kareivius elektrinėje bei aplink ją, taip pat paleidžia dronus iš elektrinės teritorijos.
„Rusijos pareigūnai dažnai nepagrįstai kaltina Ukrainą dėl smūgių Zaporižios atominei elektrinei ir kitiems civiliniams taikiniams, siekdami pateisinti karo veiksmų eskalavimą ir didelio nuotolio smūgių prieš Ukrainą intensyvinimą“, – sakoma ISW pranešime.
Analitikų teigimu, rusai gali tuo pasinaudoti, kad pateisintų naujus ilgojo nuotolio smūgius į Ukrainą artimiausiu metu. Apie tokį pavojų prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo gegužės 29 ir 30 dienomis.


