Karas Irane. Dėl priešiškų atakų dronais ir raketomis – oro pavojus Kuveite

JAV žiniasklaida šeštadienį pranešė, kad D. Trumpas siekia pakeisti keletą pasiūlymo dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo sąlygų, kol galutinis susitarimas tarp konflikto šalių vis dar nėra pasiektas.
Kaip pranešė „The New York Times“, D. Trumpas siūlo nustatyti griežtesnes susitarimo sąlygas, todėl naujas susitarimo projektas, pasak su procesu susipažinusių pareigūnų, buvo grąžintas Iranui svarstyti.
Pranešime teigiama, kad kol kas neaišku, ką reiškia šie pakeitimai, tačiau naujienų svetainė „Axios“ pranešė, kad D. Trumpas norėjo įtvirtinti keletą susitarimo punktų, kuriuos asmeniškai laiko svarbiais, pavyzdžiui, tuos, kurie yra susiję su Irano branduolinėmis medžiagomis.
Nors pabrėžia JAV pajėgmus atnaujinti karo veiksmus – viliasi dėl kompromiso: „Bet koks susitarimas su Iranu būtų geras“
Dėl šių naujų pakeitimų derybos tarp šalių gali užtrukti dar kelias dienas, kol bus priimtas sprendimas, ar šiuo susitarimu bus užbaigtas karas, prasidėjęs po to, kai vasario 28 d. JAV ir Izraelis surengė bendrą karinę operaciją prieš Iraną.
JAV šaltiniai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad pasiūlymas laukė D. Trumpo patvirtinimo, tačiau po penktadienį Baltųjų rūmų situacijų kambaryje įvykusio susitikimo jis jokio sprendimo taip ir nepriėmė.
D. Trumpas teigė, kad jo prioritetai rengiant bet kokį susitarimą apima Irano įsipareigojimą niekada nekurti branduolinių ginklų ir atidaryti užblokuotą Hormuzo sąsiaurį, kuriuo transportuojama maždaug 20 procentų pasaulio naftos.
