PasaulisKonfliktai ir saugumas

„Financial Times“: vyksta derybos Europoje dislokuoti daugiau JAV branduolinių ginklų

2026 m. birželio 2 d. 10:14
JAV svarsto, ar dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose Europos NATO valstybėse, antradienį pranešė dienraštis „Financial Times“, kurio paskelbtą informaciją cituoja naujienų agentūra „Reuters“.
„Financial Times“ remdamasis trimis su diskusijų turiniu susipažinusiais asmenimis pranešė, kad JAV pareigūnai leido suprasti esą pasirengę dislokuoti papildomas pajėgas kitose šalyse – ne tik tose šešiose, kuriose šiuo metu jau yra dislokuoti branduoliniai bombonešiai.
Pranešime teigiama, kad NATO rytinio sparno šalys, įskaitant Lenkiją ir kai kurias Baltijos valstybes, yra suinteresuotos galimybe įkurti bazes, kuriose būtų dislokuoti orlaiviai ir jų įgulos, taip pat pažymima, kad šiuo klausimu NATO struktūrose vyksta diskusijos.
„Reuters“ kol kas neturėjo galimybių patikrinti šios informacijos. Baltieji rūmai, Gynybos departamentas ir NATO į prašymus pakomentuoti šį pranešimą kol kas neatsakė.
