Karas Irane. Teheranui nutraukus derybas – D. Trumpo žinia: užsiminė, kad susitarimas gali būti pasiektas kitą savaitę

Kuveite pirmadienio rytą dėl priešiškų oro antskrydžių raketomis ir dronais paskelbtas pavojus. Aktyvuota oro gynyba, tinkle „X“ pranešė kariuomenės Generalinis štabas. Sprogimo garsai esą susiję su numušamais taikiniais. Gyventojai paraginti paisyti saugumo institucijų reikalavimų.
Kariuomenė nenurodė dronų ir raketų kilmės bei atakos taikinių.
Stringant deryboms, JAV ir Iranas pirmadienį pranešė vėl apsikeitę smūgiais, toliau stumdami į pavojų taip trapias paliaubas.
Nors pabrėžia JAV pajėgmus atnaujinti karo veiksmus – viliasi dėl kompromiso: „Bet koks susitarimas su Iranu būtų geras“
Per kelias savaites trukusias sudėtingas derybas, pasižymėjusias aštria retorika ir retkarčiais įsiplieskiančiomis atakomis, susitarimo dėl karo pabaigos ir naftos tranzitui gyvybiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio atidarymo kol kas nepavyko pasiekti.
Vašingtonas ir Teheranas neranda sutarimo dėl tokių klausimų kaip Irano branduolinė programa ir susirėmimai Libane, kuriuos Iranas reikalauja nutraukti kaip būtiną platesnio susitarimo sąlygą.
JAV žiniasklaida šeštadienį pranešė, kad D. Trumpas siekia pakeisti keletą pasiūlymo dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo sąlygų, kol galutinis susitarimas tarp konflikto šalių vis dar nėra pasiektas.
Kaip pranešė „The New York Times“, D. Trumpas siūlo nustatyti griežtesnes susitarimo sąlygas, todėl naujas susitarimo projektas, pasak su procesu susipažinusių pareigūnų, buvo grąžintas Iranui svarstyti.
