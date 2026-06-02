Karas Ukrainoje. Kyjive – masinė Rusijos ataka: mieste aidėjo sprogimai, kilo didžiuliai dūmų stulpai

2026 m. birželio 2 d. 06:55
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​
Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos į gyvenamąjį namą pataikęs dronas yra rusiškas. Naktį į penktadienį į Galacio miestą įskridęs dronas yra „Geran 2“ tipo rusiškas bepilotis, tinkle „X“ pareiškė Rumunijos prezidentas Nicusoras Danas.
Tai esą yra „vienareikšmiška ekspertų ataskaitos išvada“. Išsami techninė ekspertizė įrodo, kad „atsakomybė tenka vien tik“ Maskvai.
Rusija privalo nedelsdama persvarstyti savo Ukrainos apšaudymo taktiką, kad nustotų kelti grėsmę kaimyninės Rumunijos gyventojų gyvybėms. Oficialioji Bukarešto vyriausybė reikalauja saugumo garantijų savo piliečiams atakų prieš Ukrainos uostus metu.

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi BBC interviu su Rumunijos lyderiu.
Pasak Nicusoro Dano, per pastaruosius dvejus metus Rumunijos pusė užfiksavo dešimtis pavojingų epizodų, susijusių su Rusijos dronais. Rumunijos prezidentas pažymėjo, kad Rusijos dronai tampa vis pavojingesni. Jei anksčiau jie tiesiog pažeidė oro erdvę, tai dabar įtaisai su kovinėmis galvutėmis krenta į NATO šalies teritoriją.
Europos viduje – spraga Rusijos šnipams

Užuot raginęs nutraukti karą, Rumunijos lyderis sutelkė dėmesį į konkretų reikalavimą Maskvai. Jis tvirtina, kad agresorius turi prisiimti visą atsakomybę už savo smūgių taiklumą.
