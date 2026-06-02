PasaulisKonfliktai ir saugumas

Rusijos Dūmos deputatas įspėja apie naują mobilizacijos bangą

2026 m. birželio 2 d. 13:27
Ukrainos fronte susiklosčius sudėtingai padėčiai, žiemos-pavasario puolimui pasibaigus nesėkme, o kariuomenei patiriant didelius nuostolius, rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija, pareiškė Valstybės Dūmų deputatas ir buvęs gynybos ir saugumo komiteto narys Andrejus Gurulevas, kurio žodžius cituoja naujienų portalas „The Moscow Times“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Šiuo metu užkulisiuose ir aukščiausių pareigūnų kabinetuose aktyviai diskutuojama apie tai, kad būtina surengti naują didelio masto mobilizaciją. Be to, gerai informuoti žmonės teigia, kad šiuo klausimu jau priimtas principinis sprendimas ir mobilizacija vyks rudenį“, – rašė A. Gurulevas.
Jo teigimu, toks sprendimas „nesukels proveržio“, jei nebus išspręsta problema, kurią kelia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų naudojami dronai, kurie „pėstininkus sunaikina“ dar prieigose, neleidžia šturmo grupėms „pakelti galvų“ ir „tiesiog užtvindė“ tiek priešakinę liniją, tiek artimąjį užnugarį. „Mes tiesiog patirsime naujų aukų, kurių bus keliskart daugiau“, – prognozuoja A. Gurulevas.
Vasario mėnesį JAV Karo tyrimų instituto (ISW) ekspertai rašė, kad Kremlius rengia visuomenę naujai „dalinės mobilizacijos“ bangai. Jų nuomone, apie tokią galimybę liudija praėjusių metų pabaigoje priimti nauji įstatymai dėl rezervistų panaudojimo ir ištisus metus trunkančios šaukimo į kariuomenę kampanijos.
Susiję straipsniai
JAV žiniasklaidoje – Estijos pavyzdys: kaip „maža NATO šalis“ ruošiasi galimam karui su Rusija

JAV žiniasklaidoje – Estijos pavyzdys: kaip „maža NATO šalis“ ruošiasi galimam karui su Rusija

Analitikai skambina pavojaus varpais: Rusija rado būdą pateisinti dar vieną drakonišką ataką

Analitikai skambina pavojaus varpais: Rusija rado būdą pateisinti dar vieną drakonišką ataką

Iš P. Hegsetho lūpų – rimtas signalas NATO ir Europai

Iš P. Hegsetho lūpų – rimtas signalas NATO ir Europai

Be to, pasak ISW, apie tai, kad yra rengiamos griežtos priemonės, byloja interneto ir susirašinėjimo programų blokavimas: stiprindamas interneto cenzūrą, Kremlius galimai ruošia priemones visuomenės nepasitenkinimui malšinti.
RusijamobilizacijaUkraina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.