„Šiuo metu užkulisiuose ir aukščiausių pareigūnų kabinetuose aktyviai diskutuojama apie tai, kad būtina surengti naują didelio masto mobilizaciją. Be to, gerai informuoti žmonės teigia, kad šiuo klausimu jau priimtas principinis sprendimas ir mobilizacija vyks rudenį“, – rašė A. Gurulevas.
Jo teigimu, toks sprendimas „nesukels proveržio“, jei nebus išspręsta problema, kurią kelia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų naudojami dronai, kurie „pėstininkus sunaikina“ dar prieigose, neleidžia šturmo grupėms „pakelti galvų“ ir „tiesiog užtvindė“ tiek priešakinę liniją, tiek artimąjį užnugarį. „Mes tiesiog patirsime naujų aukų, kurių bus keliskart daugiau“, – prognozuoja A. Gurulevas.
Vasario mėnesį JAV Karo tyrimų instituto (ISW) ekspertai rašė, kad Kremlius rengia visuomenę naujai „dalinės mobilizacijos“ bangai. Jų nuomone, apie tokią galimybę liudija praėjusių metų pabaigoje priimti nauji įstatymai dėl rezervistų panaudojimo ir ištisus metus trunkančios šaukimo į kariuomenę kampanijos.
Be to, pasak ISW, apie tai, kad yra rengiamos griežtos priemonės, byloja interneto ir susirašinėjimo programų blokavimas: stiprindamas interneto cenzūrą, Kremlius galimai ruošia priemones visuomenės nepasitenkinimui malšinti.