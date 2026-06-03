Incidentas JK: laukuose sudužo karinio laivyno sraigtasparnis

Devono ir Kornvalio policija pranešė, kad į nelaimės vietą netoli Okhamptono nuvyko gelbėjimo tarnybos.
„Incidentas tęsiasi, ir mes pateiksime daugiau naujienų, kai tik jų gausime. Gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Karališkojo laivyno sraigtasparnis“, – policijos atstovas sakė „Sky News“.
Karališkojo laivyno atstovai teigė, kad avarija įvyko trečiadienį, šiek tiek prieš 4 val. ryto vietos laiku.
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„Vyksta tyrimas, todėl šiuo metu nederėtų komentuoti plačiau“, – pridūrė Karališkojo laivyno atstovas spaudai.
Pasak naujienų portalo „Navy Lookout“, Devone sudužo itin saugiu laikomas trijų variklių „Merlin“ sraigtasparnis.