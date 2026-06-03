Karas Irane. Įtampa vėl auga: Iranas atakavo JAV pajėgas raketomis ir dronais

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pagrindų susitarimas su Iranu galėtų būti pasiektas „per ateinančią savaitę“, pirmadienį pranešė JAV televizijos kanalas „ABC News“.
„ABC News“ pranešė, kad D. Trumpas telefonu kalbėdamas su vienu iš jo korespondentų užsiminė, jog susitarimo memorandumas dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo ir dabartinio ugnies nutraukimo pratęsimo galėtų būti parengtas ir suderintas „per ateinančią savaitę“.
„Man dar reikia parengti keletą punktų“, – pasak transliuotojo „ABC News“ teigė D. Trumpas, pridurdamas, kad šio susitarimo dar nepatvirtino.
Įstrigus deryboms ir didėjant įtampai Artimuosiuose Rytuose – D. Trumpas ramina: „Atsipalaiduokite“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį vykusio pokalbio telefonu metu išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, pavadindamas jį „prakeiktu bepročiu“ ir pareikšdamas, kad tik jo dėka B. Netanyahu dar neatsidūrė už grotų.
JAV prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubas su Libane veikiančia grupuote „Hezbollah“, praneša „The Times of Israel“.
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„Tu prakeiktas beprotis. Jei ne aš, dabar sėdėtum kalėjime. Aš gelbsčiu tavo kailį. Niekas tavęs dabar nemėgsta. Dėl to niekas nemėgsta ir Izraelio“, – taip, anot naujienų portalo „Axios“, D. Trumpo žodžius B. Netanyahu apibendrino vienas oficialus JAV asmuo.
Kuveite pirmadienio rytą dėl priešiškų oro antskrydžių raketomis ir dronais paskelbtas pavojus. Aktyvuota oro gynyba, tinkle „X“ pranešė kariuomenės Generalinis štabas. Sprogimo garsai esą susiję su numušamais taikiniais. Gyventojai paraginti paisyti saugumo institucijų reikalavimų.
Kariuomenė nenurodė dronų ir raketų kilmės bei atakos taikinių.
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