Karas Ukrainoje. Sankt Peterburgo uoste – milžiniškas gaisras ir sprogimai vienas po kito

Praėjusią naktį keletą Ukrainos sričių sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai, kurių metu žuvo keturi žmonės, dar dešimtys buvo sužeista, antradienį pranešė pareigūnai.
Tai – naujausios atakos kare, kurio pabaigos kol kas nematyti.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai sostinėje Kyjive girdėjo kelis sprogimus, o miesto valdžia pranešė, kad Rusija naudoja balistines raketas.
Rumunija apkaltino Rusiją neapgalvotu dronų įsiveržimu: iš Maskvos – vienas atsakymas
Prieš daugiau nei ketverius metus į Ukrainą įsiveržusi Maskva beveik kasdien bombarduoja savo kaimynę, o Kyjivas reguliariai atsako tuo pačiu. Tuo tarpu derybos dėl kruviniausio konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos tebėra aklavietėje.
Ukrainos prieš metus pradėta operacija „Voratinklis“, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, įstūmė Rusiją į sunkią situaciją.
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„Ši operacija daug ką pakeitė“, – sakė jis savo vakariniame vaizdo kreipimesi. Be naujų, didelio nuotolio dronų naudojimo prieš Rusijos naftos ir karinę pramonę, ši operacija apėmė ir tikslingas bei koordinuotas specialiųjų pajėgų operacijas už priešo linijų. Daugiau detalių V. Zelenskis atskleisti nenorėjo.
Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos į gyvenamąjį namą pataikęs dronas yra rusiškas. Naktį į penktadienį į Galacio miestą įskridęs dronas yra „Geran 2“ tipo rusiškas bepilotis, tinkle „X“ pareiškė Rumunijos prezidentas Nicusoras Danas.
Tai esą yra „vienareikšmiška ekspertų ataskaitos išvada“. Išsami techninė ekspertizė įrodo, kad „atsakomybė tenka vien tik“ Maskvai.
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