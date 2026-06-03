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Latvijoje ir Estijoje – aliarmas dėl dronų: pakelti NATO naikintuvai

2026 m. birželio 3 d. 07:04
Ukrainai surengus naują antpuolį prieš Rusiją, trečiadienį anksti ryte Latvijos ir Estijos valdžios institucijos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų.
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NATO oro policijos misijai vykdant budėjimą į orą buvo pakelti naikintuvai.
Apie tai pranešė naujienų portalai lvm.lt ir err.ee.
Latvijos Alūksnės savivaldybėje įspėjimas apie galimą grėsmę gyventojams mobiliuoju ryšiu buvo išsiųstas prieš pat penktą valandą ryto.

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Maždaug 6:20 val. pavojus buvo atšauktas.
Estijoje pirmasis perspėjimas apie pavojų buvo išsiųstas maždaug 4 val. ryto, Rytų Viru ir Vakarų Viru apskričių gyventojams buvo nurodyta pamačius droną saugiai pasislėpti.
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Maždaug 5 val. ryto apie „galimą oro grėsmę“ buvo perspėti ir Tartu, Jogevos, Viljandžio Valgos, Voru bei Polvos apygardų gyventojai.
6 val. Estijos gynybos pajėgos pranešė, kad oro pavojus baigėsi.
LatvijaEstijaOro pavojus
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