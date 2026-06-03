Latvijoje ir Estijoje – aliarmas dėl dronų: pakelti NATO naikintuvai

NATO oro policijos misijai vykdant budėjimą į orą buvo pakelti naikintuvai.
Apie tai pranešė naujienų portalai lvm.lt ir err.ee.
Latvijos Alūksnės savivaldybėje įspėjimas apie galimą grėsmę gyventojams mobiliuoju ryšiu buvo išsiųstas prieš pat penktą valandą ryto.
Po incidentų su dronais atsistatydina Latvijos gynybos ministras: sako, kad taip nori apsaugoti kariuomenę
Maždaug 6:20 val. pavojus buvo atšauktas.
Estijoje pirmasis perspėjimas apie pavojų buvo išsiųstas maždaug 4 val. ryto, Rytų Viru ir Vakarų Viru apskričių gyventojams buvo nurodyta pamačius droną saugiai pasislėpti.
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Maždaug 5 val. ryto apie „galimą oro grėsmę“ buvo perspėti ir Tartu, Jogevos, Viljandžio Valgos, Voru bei Polvos apygardų gyventojai.
6 val. Estijos gynybos pajėgos pranešė, kad oro pavojus baigėsi.
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