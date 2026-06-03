Tarp Graikijos ir Ukrainos – konfliktas: įteikė diplomatinę notą

Graikijos užsienio reikalų ministerijos atstovė trečiadienį per spaudos konferenciją paskelbė apie Ukrainai įteiktą diplomatinę notą.
Anksčiau Graikijos užsienio reikalų ministras George'as Gerapetritis informavo Europos Sąjungos (ES) vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams Kaja Kallas apie kariuomenės išvadas dėl aptikto drono.
G. Gerapetritis taip pat aptarė šį klausimą su savo Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha per neformalų ES užsienio reikalų ministrų tarybos susitikimą Kipre praėjusią savaitę.
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Pranešama, kad droną gegužės 7 d. prie Lefkados salos Jonijos jūros regione aptiko žvejai ir perdavė jį kariškiams.
Manoma, kad šis incidentas susijęs su virtine jūrinių bepiločių atakų, kurias Ukraina pastaraisiais mėnesiais vykdė prieš laivus, siejamus su Rusijos pastangomis gabenti naftą.
Graikijos valdžia siekia gauti iš Ukrainos oficialų paaiškinimą ir atsiprašymą dėl incidento, susijusio su nepilotuojamu jūrų dronu.
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Teigiama, kad rastas objektas buvo identifikuotas kaip Ukrainos jūrinis dronas „Magura V3“.
Graikijos pusė taip pat nori, kad Kyjivas pateiktų garantijas, jog panašūs incidentai ateityje nepasikartos.