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Karas Irane. Izraelis ir Libanas susitarė dėl sąlyginių paliaubų

2026 m. birželio 4 d. 08:12
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​
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Per naujausią dronų ataką prieš Kuveitą sostinės oro uoste žuvo žmogus, taip pat yra sužeistųjų. Tai pranešė Užsienio reikalų ir gynybos ministerija.
1-ajme terminale keleivių zonoje padaryta didelių materialinių nuostolių. Sužeistiesiems teikiama medicininė pagalba.
Ginkluotosios pajėgos pasirengusios imtis „bet kokių žingsnių“, kad užtikrintų šalies saugumą ir stabilumą, teigiama pranešime.

JAV ir Irano smūgiai aštrina padėtį: trapūs susitarimai bet kada gali subyrėti

Pasak civilinės aviacijos agentūros, sustabdyti arba į kitus oro uostus nukreipti visi trečiadienį planuoti skrydžiai. Irano raketos ir dronai smogė oro uosto pastatui ir apgadino įrenginius, nurodė agentūra, kuria remiasi valstybinė naujienų agentūra „Kuna“. Oro uoste aktyvuotas krizių planas.
Dėl Irano karo pastaraisiais mėnesiais Artimuosiuose Rytuose jau buvo smarkiai apribotas oro eismas. Kovą regione įstrigo šimtai tūkstančių keleivių. Dalis jų į gimtąsias šalis grįžo evakuaciniais skrydžiais.
Kuveitas naktį pranešė apie naujas Irano atakas. JAV pajėgos, jų pačių duomenimis, atrėmė „Irano dronų bangą“ – tikslas esą buvo JAV pajėgų bazės šalyje.
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