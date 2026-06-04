Karas Ukrainoje. Kryme – milžiniško masto ataka: sprogimų virtinės girdėti miestuose ir prie aerodromų

Trečiadienį dronai atakavo naftos terminalą Sankt Peterburgo uoste, sukeldami didžiulį gaisrą. Ryte sprogimai tęsėsi ir ugnis dar labiau išplito, praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi OSINT kanalais.
Po perspėjimo apie dronų pavojų miesto uostas pradėjo sproginėti. Internete išplito daug vaizdo įrašų iš nelaimės vietos – vaizdo įraše girdimi garsūs trenksmai, pastebimas stiprus gaisras, kurį lydi milžiniški juodų dūmų stulpai.
Viešuose forumuose, kuriuose buvo pasidalinta vaizdo medžiaga, iš karto buvo rašoma apie gaisrą uosto naftos terminale. Yra žinoma, kad degė naftos talpyklos. Ryte sprogimai tęsėsi, o gaisras dar labiau išaugo.
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Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka apie 6 val. ryto per „Telegram“ pranešė, kad virš regiono buvo numušta 30 dronų. Tačiau pareigūnas nekomentavo gaisro uoste.
Tuo tarpu Pulkovo oro uoste buvo laikinai ribojami skrydžiai. Sankt Peterburge trečiadienį prasidėjo ir tarptautinis ekonomikos forumas (SPIEF), kuris turėtų vykti iki sekmadienio
Trečiadienio vakarą bepiločiai orlaiviai atakavo ir Maskvą. Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas kelis kartus pranešė apie tariamai numuštus bepiločius orlaivius ir tarnybų darbą nuolaužų vietoje.
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Pasak gubernatoriaus Jevgenijaus Pervišovo, per dronų ataką prieš Mičiurinsko miestą, esantį centrinėje Rusijos Tambovo srityje, be kita ko, apgadinti pramonės objekto pagalbiniai pastatai, gyvenamasis namas ir biblioteka. Sužeistųjų nėra, rašė jis tinkle „Telegram“.
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