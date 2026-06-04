PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Kryme – milžiniško masto ataka: sprogimų virtinės girdėti miestuose ir prie aerodromų

2026 m. birželio 4 d. 07:33
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (61)
Trečiadienį dronai atakavo naftos terminalą Sankt Peterburgo uoste, sukeldami didžiulį gaisrą. Ryte sprogimai tęsėsi ir ugnis dar labiau išplito, praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi OSINT kanalais.
Po perspėjimo apie dronų pavojų miesto uostas pradėjo sproginėti. Internete išplito daug vaizdo įrašų iš nelaimės vietos – vaizdo įraše girdimi garsūs trenksmai, pastebimas stiprus gaisras, kurį lydi milžiniški juodų dūmų stulpai.
Viešuose forumuose, kuriuose buvo pasidalinta vaizdo medžiaga, iš karto buvo rašoma apie gaisrą uosto naftos terminale. Yra žinoma, kad degė naftos talpyklos. Ryte sprogimai tęsėsi, o gaisras dar labiau išaugo.

L. Linkevičius – apie pagrindinę rusų taktiką ir nuotaikas Kyjive: užkliuvo V. Zelenskio pasakymas

Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka apie 6 val. ryto per „Telegram“ pranešė, kad virš regiono buvo numušta 30 dronų. Tačiau pareigūnas nekomentavo gaisro uoste.
Tuo tarpu Pulkovo oro uoste buvo laikinai ribojami skrydžiai. Sankt Peterburge trečiadienį prasidėjo ir tarptautinis ekonomikos forumas (SPIEF), kuris turėtų vykti iki sekmadienio
Trečiadienio vakarą bepiločiai orlaiviai atakavo ir Maskvą. Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas kelis kartus pranešė apie tariamai numuštus bepiločius orlaivius ir tarnybų darbą nuolaužų vietoje.
Susiję straipsniai
Kremliuje – rimti nesutarimai dėl karo: V. Putinas susiduria su sunkiu pasirinkimu

Kremliuje – rimti nesutarimai dėl karo: V. Putinas susiduria su sunkiu pasirinkimu

Analitikai skambina pavojaus varpais: Rusija rado būdą pateisinti dar vieną drakonišką ataką

Analitikai skambina pavojaus varpais: Rusija rado būdą pateisinti dar vieną drakonišką ataką

Rusijos Dūmos deputatas įspėja apie naują mobilizacijos bangą

Rusijos Dūmos deputatas įspėja apie naują mobilizacijos bangą

Pasak gubernatoriaus Jevgenijaus Pervišovo, per dronų ataką prieš Mičiurinsko miestą, esantį centrinėje Rusijos Tambovo srityje, be kita ko, apgadinti pramonės objekto pagalbiniai pastatai, gyvenamasis namas ir biblioteka. Sužeistųjų nėra, rašė jis tinkle „Telegram“.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.​​​​
UkrainaRusijaUkrainos kariai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.