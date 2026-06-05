Baltijos jūroje – galingas smūgis rusų karo laivynui: iš arti parodė atakos padarinius

Ukrainietis platformoje „Telegram“ parašė, kad Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų dronai „susekė ir padegė“ valdomosiomis raketomis ginkluotą korvetę „Boikyi“.
„Šis laivas turi įspūdingą kelionių ir nuotykių prie NATO sienų istoriją. Jis lydėjo šešėlinį naftos laivyną – tikras darbinis arklys“, – teigė jis.
Pranešama, kad „Boikyi“ 2025 m. per Lamanšo sąsiaurį lydėjo naftos tanklaivius iš Rusijos šešėlinio laivyno. Vaizdo įraše matyti, kaip Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos birželio 3 d. smogia Rusijos laivui Kronštato bazėje Leningrado srityje.
Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenko pranešė, kad birželio 3 d. virš regiono buvo numušta 50 dronų. Kronštato bazė yra į vakarus nuo Sankt Peterburgo.
Birželio 3 d. naktį Ukraina smogė ir Sankt Peterburgo naftos terminalui.
Ataka surengta prieš 2026 m. Sankt Peterburgo tarptautinį ekonomikos forumą – kasmetinę verslo lyderių ir vyriausybių pareigūnų konferenciją, kurią rengia Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
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Vakar nutekinta vaizdo medžiaga rodo, kad korvetė beveik visa buvo apimta liepsnų ir dūmų. Laivas užfiksuotas sausajame doke Kronštate.
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