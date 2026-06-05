Ką V. Zelenskis laiške parašė V. Putinui: paskelbtas visas tekstas

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiga laišką pavadino rimtu pasiūlymu užbaigti karą ir patikino, kad Ukraina jį Rusijai perduos ir oficialiai diplomatiniais kanalais.
Ukraina tikisi reikšmingos reakcijos.
Rusija jau sureagavo – paskelbė, kad oficialų atsakymą pateiks vėliau, o Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad jeigu V. Zelenskis nori susitikti su V. Putinu – gali atvykti į Maskvą.
V. Zelenskis renkasi tiesiogines derybas su V. Putinu: negalime laukti, kol ateis mūsų eilė
Pateikiame visą V. Zelenskio laiško V. Putinui tekstą, kuris buvo paviešintas Ukrainos prezidento kanceliarijos interneto svetainėje.
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Kai prieš daugiau nei 26 metus perėmėte Rusijos valdžią, nemažai ukrainiečių žiūrėjo į jus palankiai. Taip buvo. Tai jau praeitis.
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Šiandien absoliuti dauguma ukrainiečių su pasitenkinimas priėmė žinią, kad mūsų tolimojo nuotolio dronai aplankė jūsų forumo atidarymą Sankt Peterburge, įveikę daugiau nei tūkstantį kilometrų. Kaip puikiai žinote, tai toli gražu ne mūsų galimybių riba.
Per 26 jūsų valdymo metus Ukrainos ir Rusijos santykių darbotvarkė iš pagrindų pasikeitė. Nuo kalbų apie prekybą ir kitus civilinius klausimus mūsų tautos perėjo prie vieno vienintelio — smūgių ir aukų.
Beveik pusę savo valdymo metų jūs kariavote prieš Ukrainą.
Nesvarbu, ką sakote apie NATO, geopolitiką ar rusų kalbą — ši karas yra jūsų asmeninis pasirinkimas. Karas be tikros priežasties. Būtent taip jį įsimins istorija.
Šis laikas galėjo praeiti visai kitaip.
Dažnai girdime, kad jums karas tinka. Žinoma — ne tada, kai kalbame apie jūsų rezidencijos Valdajuje ar parado Maskvoje saugumą. Jūsų paties gyvybė jums brangi.
Tačiau dabar visi matome, kad rusus tai vis mažiau tenkina — karas neša Rusijai vis daugiau žalos.
Jie nemėgsta mūsų dronų ir raketų.
Jie nemėgsta benzino trūkumo ir nesibaigsiančio kainų augimo.
Jie nemėgsta nuolatinių draudimų.
Jie nemėgsta jūsų ketinimo skelbti antrąją mobilizacijos bangą — plėsti karą nauja kryptimi Ukrainoje arba nukreipti jį prieš kaimynines šalis.
Jie nemėgsta, kad jūsų karui nesimato pabaigos.
Taip, jūs vis dar galite versti rusus taip gyventi.
Tačiau jūsų ištekliai ryškiai senka.
Nebeturėsite nei lėšų, nei politinės galios toliau pirkti rusų lojalumą taip, kaip darėte 26 metus. Mes dėsime visas pastangas, kad pasaulis tai užtikrintų.
Kaip patys sakote: „reikia viską suskaičiuoti.“
Vakar gavau pranešimą apie jūsų kariuomenės nuostolius Ukrainoje gegužės mėnesį. Vėl daugiau nei 30 000 žuvusių ir sunkiai sužeistų rusų. Tokį rodiklį mes išlaikome kiekvieną mėnesį, ir kiekvieną nuostolį patvirtina vaizdo įrašai — tai ne tušti žodžiai.
Žinome, kad jūsų fronto nuostoliuose 63 procentai yra žuvusieji, ir tik 37 procentai — sužeistieji. XXI amžiuje kariuomenės negali sau leisti tokios proporcijos. Ateityje žuvusiųjų dalis tik augs.
Ne todėl, kad Ukrainoje mums gaila rusų. Po viso to, ką jūsų karas atnešė į Ukrainą.
Bet man rūpi ukrainiečiai.
Mes prarandame savuosius, ir kiekviena mūsų auka skauda. Net kai ukrainiečių nuostoliai yra penkis ar šešis kartus mažesni nei rusų — tai vis tiek labai daug.
Svarbu ir tai, kad jūs jau reguliariai — kas kelis mėnesius — atkeliate galutines Ukrainos regionų, pirmiausia Donecko srities, užėmimo datas. Šiemet jos taip pat neužimsite.
Tačiau Ukraina nenori nuolatinio karo. Žinome geriau nei bet kas, koks gyvenimas be karo. Ir norime to siekti.
Esu įsitikinęs, kad dauguma rusų tam pritartų — ir jūs tai žinote.
Daugelis netikėjo, kad Ukraina tiek laiko išsilaikys gynyboje.
Jūs netikėjote. Ir tie, kurie jums patarė, taip pat netikėjo. Tai buvo klaida.
Jūs nenumatėte visuotinio Ukrainos pasipriešinimo ir neprognozavote, kad viskas nueisšitiek toli. Tačiau mes visi čia esame — penktaisiais visapusiško karo metais.
Nebijokite išeiti iš karo. Tai svarbiausia, ko iš jūsų šiandien reikia.
Ukraina išsaugos nepriklausomybę. Ir išsaugos — nepaisant bet kokių kitų prognozių.
Mes sutelkėme daugelį pasaulio šalių Ukrainos gynybai ir prieš jus. Suradome ginklų ir finansų.
Mes gauname paramą, jūs — sankcijas. Taip bus tol, kol Ukraina pasieks teisingumą — tokį, kokio norime ir koks yra pasiekiamas.
Mes neleisime pasiekti tikslo tiems, kurie mėgina jus įtikinti, kad sankcijos Rusijai bus ženkliai sušvelnintos, o parama Ukrainai — ženkliai sumažinta, jei jūsų pozicija Ukrainos atžvilgiu iš esmės nepasikeis. Orbano pavyzdys rodo, kuo baigia tie, kurie pasirenka padėti Rusijai mūsų kare.
Ukraina išgyveno sunkias žiemas, kai mėginote sunaikinti mūsų energetikos infrastruktūrą. Mes atlaikėme — ir net tamsoje ukrainiečių ryžtas nesusvyravo.
Mes perkėlėme karą į jūsų teritoriją, ir jūs su tuo nebūtumėte susidoroję be Šiaurės Korėjos pagalbos. Jūs esate pirmasis Rusijos valdovas, priverstas kreiptis pagalbos į Pchenjano.
Šiandien jūs esate visiškai priklausomas nuo Kinijos — taip pat pirmą kartą Rusijos istorijoje.
Skaičiavote, kad ukrainiečiams neužteks jėgų ginti save, tačiau dabar mūsų kariai padeda kurti gynybą partneriams Artimuosiuose Rytuose ir Persų įlankoje.
Tikėjotės vidinių nesutarimų Ukrainoje, tačiau prieš jus sukilo jūsų paties kariniai daliniai. Birželio 23-ioji vėl primins tą datą — ir nutylėjimas šio fakto iš istorijos neištrins.
Jūsų paties pareigūnai, verslininkai ir propagandistai žiūri į jus su akivaizdžiu nuovargiu. Pasaulis tai mato.
Pasaulyje nėra Ukrainos nuovargio, kuriuo ilgai tikėjotės. O štai Rusijos nuovargis jaučiamas net tarp tų, kurie padeda jums apeiti sankcijas ir laikyti ekonomiką ant kojų.
Negalite to nepastebėti. Po 26 metų senatvė ima savo. Ir kuo toliau, tuo didesnis bus nuovargis — ir nuo jūsų.
Matėme žvalgybos dokumentus: šiuo metu svarstote karo planus 2027 ir 2028 metams. Žinome ir tai, kad tikitės, jog balistinės raketos padarys tai, ko neįstengė viskas kita. Norite vis labiau įtraukti Baltarusiją į karą — ir mes jau esame priversti tam ruoštis. Matome, kad vaidinate kažkokią partiją dėl Padnestrės. Jūsų propagandistai grasina visiems Rusijos kaimynams. Ar tikrai norite visa tai pereiti?
Pasirinkimas dabar — jūsų.
Karo užtenka.
Ukraina siūlo šį karą baigti.
Reikia tai padaryti sąžiningai, oriai ir su garantijomis, kad karas neįsižiebs iš naujo.
Matome, kad Jungtinės Valstijos visą dėmesį skiria Iranui, ir netinka tiesiog laukti, kol jų dėmesio eilė pasieks karą Europoje.
Ukraina siūlo baigti karą derybomis — tarp mūsų ir jūsų.
Siūlau susitikimą.
Visi girdėjo, kaip jūsų atstovai, šypsodamiesi, kalbėjo, kad aš tarsi galiu atvykti į Maskvą. Tačiau po tokių 26 metų ukrainiečių lyderiui jūsų sostinėje — kaip ir rusų lyderiui Kyjive — nėra ko veikti.
Yra šalių, kurios tradiciškai priima lyderius spręsti karo ir taikos klausimų. Šveicarija, Turkija, arabų pasaulio šalys — daugelis gali ir nori priimti šį susitikimą.
Sprendžiamuosius klausimus visada sprendžia patys lyderiai — taip buvo ir bus.
Siūlau nustatyti konkretų susitikimo datą.
Girdėjome, kad Aliaskoje jums buvo pažadėta sureguliuoti kai kuriuos su Ukraina ir Europa susijusius klausimus. Tačiau matote: ukrainietiški ir europietiški klausimai nesprendžiami Ankoridže.
Prie pradėto dvišalio dialogo gali prisijungti kiti apibrėžti dalyviai.
Kadangi karas vyksta Europoje — Ukrainai reikia saugumo garantijų, ir jūs pats norite saugumo garantijų — logiška, kad dalyvautų tie, kurie iš tikrųjų gali būti garantais.
Manome, kad Europos dalyvavimas yra būtinas — tų, kurie turi realią įtaką situacijai.
Manome, kad Jungtinės Valstijos turi dalyvauti procese — tai gali nulemti naujos saugumo architektūros konfigūraciją mūsų pasaulio dalyje.
Mes jau turėjome patirties su daugeliu sutarčių ir Minsko susitarimais, kurie nesuveikė. Todėl pirmiausia reikia rasti dvišalius atsakymus į esamus klausimus ir nesislėpti nuo sudėtingų dalykų už jokių formuluočių, techninių grupių ar laiko gaišimo kurstyvinėje diplomatijoje.
Savo karu jūs amžiams atskyrėte Ukrainą ir Rusiją.
Fronto linija šiandien — tai linija, nuo kurios turi prasidėti diplomatija.
Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti ugnį derybų laikotarpiui. Tai yra standartinė praktika, kurią šiuo metu patvirtina ir aplinkybės apie Iraną. Realios paliaubos yra geriausias atspirties taškas, kad pradėtume kalbėtis. Manome, kad tai bus ne tik bandymas, bet tikras ugnies nutraukimas — jei to norėsite.
Žinote, kad ugnies nutraukimą palei sustabdymo liniją gali stebėti Jungtinės Valstijos.
Ukraina yra pasirengusi keistis karo belaisviais principu „visus už visus“ — tai galėtų tapti geru prologu karo pabaigai.
Reikia imtis rimtų žingsnių grąžinant civilius ir vaikus, išvežtus per karą.
Reikia nuspręsti, koks bus ateities pasaulis visoms būsimoms ukrainiečių ir rusų kartoms.
Jei asmeniškai savo mintyse neprieisite prie idėjos, kad šį karą laikas baigti — Ukraina toliau kovos dėl savo egzistavimo. Mes turėsime tų, kurie mus palaikys.
Tačiau ir jums teks kur kas sunkiau kovoti dėl savo egzistavimo — ne Rusijos, o jūsų asmeninio. Tai ne grasinimas iš manęs ar Ukrainos. Tai Rusijos istorijos faktai, kuriuos puikiai žinote: kai Rusija pavargsta — įvyksta pokyčiai.
Mes galime dirbti tokio nuovargio kryptimi.
Jūs galite sustabdyti savo karą.
Amžina atmintis visiems, kurių gyvybes atėmė šis karas.
Tegyvuoja Ukraina!
Volodymyras ZelenskisVladimiras PutinasRusija
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