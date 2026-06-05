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Karas Ukrainoje. Išgirdęs žodžius dėl NATO S. Lavrovas lieja pyktį

2026 m. birželio 5 d. 07:01
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​
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Okupuotame Kryme trečiadienio naktį aidėjo sprogimai – vietos gyventojai pranešė apie didelio masto bepiločių orlaivių ataką įvairiose pusiasalio vietose. Apie tai skelbia „RBC-Ukraina“, remdamasi „Telegram“ kanalu „Crimean Wind“ ir partizaninio judėjimo ATESH informacija.
Pranešama, kad sprogimai ir oro gynybos sistemų veikla buvo fiksuojami Sevastopolyje, Simferopolyje, taip pat netoli Gvardijskojės, Belbeko ir Sakių aerodromų. Pasak vietos gyventojų, kai kuriose teritorijose girdėti keli sprogimai iš eilės.
JAV netrukus turėtų užbaigti 400 mln. JAV dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą.

Iš M. Rubio – gera žinia Ukrainai

Apie tai Kongreso posėdyje paskelbė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
„Šiuo metu šis klausimas nagrinėjamas tarpžinybiniu lygiu. Tiesą sakant, atrodo, kad kažką šia tema mačiau praeitą penktadienį“, – sakė M. Rubio.
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Trečiadienį dronai atakavo naftos terminalą Sankt Peterburgo uoste, sukeldami didžiulį gaisrą. Ryte sprogimai tęsėsi ir ugnis dar labiau išplito, praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi OSINT kanalais.
Po perspėjimo apie dronų pavojų miesto uostas pradėjo sproginėti. Internete išplito daug vaizdo įrašų iš nelaimės vietos – vaizdo įraše girdimi garsūs trenksmai, pastebimas stiprus gaisras, kurį lydi milžiniški juodų dūmų stulpai.
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