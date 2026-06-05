Rumunijos uoste nugriaudėjo galingas sprogimas: sprogo jūrinis dronas

„Euronews“ šaltinių duomenimis, aptiktas bepilotis aparatas sprogo prie Konstancos uosto pakrantės“, – rašė žiniasklaida. Kalbama apie tai, kad šį rytą vietos valdžios institucijos Konstancos uosto rajone buvo padidintos parengties būsenos, nes ten, kaip manoma, buvo aptiktas karinis bepilotis aparatas.
Nurodytame Rumunijos uoste nugriaudėjo sprogimas. Pranešama, kad įvykio vietoje dirba policija.
Rumunijos gynybos ministerijos pareiškime nurodoma, kad jūrinis dronas, kuris šį rytą buvo aptiktas Konstancos uoste, apie 10.30 val. detonavo savaime. Per sprogimą niekas nenukentėjo.
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Tuo metu teritorija jau buvo aptverta ir ją kontroliavo Rumunijos informacijos tarnybos, Pakrančių apsaugos ir Gynybos ministerijos darbuotojai. Specialistai vertino objektą ir vykdė jo neutralizavimo darbus.
„Rumunijos pusės duomenimis, dronas priklauso jūrinių bepiločių aparatų tipui, kuris naudojamas kare Ukrainoje. Kartu valdžios institucijos pabrėžė, kad šis aparatas nėra Rumunijos kariuomenės ginkluotėje ir nėra susijęs su neseniai vykusiomis Rumunijos gynybos ministerijos pratybomis Juodosios jūros akvatorijoje“, – sakoma pareiškime.
Oficialios institucijos pažadėjo paskelbti papildomos informacijos pasibaigus patikrinimams. Incidentą tiria prokuratūra prie Konstancos apeliacinio teismo.
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Tai ne pirmas pastarojo meto incidentas Rumunijoje, susijęs su sprogimais ir karo Ukrainoje padariniais. Gegužės 29-osios naktį Rumunijos mieste Galačyje rusiškas dronas nukrito ant daugiaaukščio namo.
Bepilotis aparatas pataikė į dešimtame aukšte esantį butą, sprogo ir sukėlė gaisrą. Nukentėjo du žmonės: moteris patyrė pirmojo laipsnio nudegimus, o 14 metų paaugliui pasireiškė ūmi streso reakcija.
Iš pastato buvo evakuota apie 70 žmonių. Anksčiau, gegužės 25 d., Rusijos jūrinis dronas atakavo Ukrainos laivą „Družba“, buvusį Odesos uoste.