Žiniasklaida: Pentagonas ketina atšaukti „Tomahawk“ raketų tiekimą Vokietijai, kad nesuerzintų Rusijos

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija esą nori atsisakyti plano dislokuoti tiksliąsias raketas Europos žemyno viduryje ir taip atšaukti prezidentaujant Joe Bidenui sudarytą susitarimą. Tokiu būdu Vašingtonas paliktų Berlyną be reikalingų gynybos priemonių.
Šis žingsnis yra dar viena platesnio JAV atsitraukimo nuo savo įsipareigojimų NATO dalis. D. Trumpo deklaruojamas tikslas yra perleisti europiečiams pagrindinę atsakomybę už jų konvencinę gynybą. Dvi sritys, kuriose Kanada ir Europos sąjungininkės dabar ir artimiausioje ateityje galėtų nuveikti daugiau, yra pilotuojami ir bepiločiai orlaiviai bei kariniai laivai, trečiadienį sakė JAV generolas Alexus G. G. Grynkewichas.
JAV, anot jo, sumažins savo pajėgas, numatytas NATO pajėgų modeliui Europoje, ir nukreips jas kitur. A. G. Grynkewichas yra JAV pajėgų Europoje vyriausiasis vadas.
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Jis kalbėjo apie „nesveiką“ Aljanso priklausomybę nuo JAV ginkluotųjų pajėgų.
Jau gegužės pabaigoje A. G. Grynkewichas patvirtino, kad JAV kol kas nedislokuos Vokietijoje tolimojo nuotolio ginklų.
Remiantis 2024 m. susitarimu, JAV nuo 2026 m. vėl turėjo dislokuoti Vokietijoje tolimojo nuotolio ginklus su įprastais koviniais užtaisais, kurie gali pasiekti giliai Rusijos teritoriją. Tarp jų turėjo būti „Tomahawk“ raketos, kurių veikimo nuotolis yra iki 2,5 tūkst. km., taip pat SM-6 tipo raketos ir naujai sukurti hipergarsiniai ginklai.
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Tačiau iš tiesų yra dar viena priežastis, dėl kurios JAV greičiausiai keičia savo „Tomahawk“ strategiją. Kaip praneša „Politico“, remdamasis informuotais šaltiniais, JAV vyriausybei susirūpinimą tikriausiai kelia ne tik Rusijos reakcija, bet ir senkančios JAV amunicijos atsargos. Per pirmąsias Irano karo savaites buvo iššauta tūkstančiai „Tomahawk“ ir „Patriot“ raketų.
Praėjusį mėnesį gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas Kongrese pareiškė, kad prireiks „mėnesių ir metų“, kol bus papildytos kariniame konflikte sunaudotos šaudmenų atsargos.
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