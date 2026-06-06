Iš P. Hegsetho – reikalavimas Europai

„Taika užtikrinama tik jėga – jėga abiejose Atlanto vandenyno pusėse, kurią stiprina pasirengimas, bendri kariniai pajėgumai ir tvirta politinė valia“, – kalbėdamas JAV karo kapinėse Kolvil-sur-Mere sakė P. Hegsethas.
„Mūsų pasaulis tampa saugesnis ir klesti labiau, kai Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkai yra stiprūs, laisvi ir ryžtingai gina mūsų vakarietišką laisvės tradiciją“, – teigė jis.
P. Hegsethas pareiškė, kad „Amerika imsis lyderio vaidmens“, tačiau pabrėžė, kad „kompetentingi sąjungininkai prireikus turi būti šalia mūsų ir petys į petį stoti į kovą“.
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„Mes remiame savo sąjungininkus ir tikimės, kad jie bus pajėgūs ir pasirengę mus paremti“, – pridūrė jis.
Politikas, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas vadina karo sekretoriumi, teigė, kad „didelė dalis Vakarų“ po Antrojo pasaulinio karo pradėjo gyventi „pernelyg komfortiškai“.
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„Mes pamiršome, kad laisvė nėra duodama veltui. Pamiršome, kad taikos neįmanoma pasiekti vien tik to panorėjus. Ji įgyjama ryžtu, garbe ir jėga, – tvirtino jis. – Vyrai, išsilaipinę šiose pakrantėse, tai žinojo.“
P. Hegsethas sąjungininkų išsilaipinimą nacių okupuotoje Prancūzijos Normandijoje, kuris prasidėjo 1944 m. birželio 6 d. ir atliko lemiamą vaidmenį nugalint Adolfo Hitlerio Trečiąjį Reichą, itin provokuojančiai palygino su migrantų bandymais kirsti Viduržemio jūrą, kuriuos jis pavadino „invazija“.
„Deja, šiandien įvairius Europos paplūdimius šturmuoja įvairios pavojingos ideologijos“, – sakė jis, paminėdamas Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje išsilaipinančius svetimšalius.
Šeštadienį vykusioje minėjimo ceremonijoje kartu su P. Hegsethu dalyvavo jo kolegė iš Prancūzijos Catherine Vautrin.
JAVEuropaPete’as Hegsethas
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