Karas Ukrainoje. Ukrainos dronai smogė naftos saugyklai Rusijoje

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį palankiai įvertino Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio raginimą pradėti tiesiogines derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, sakydamas, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva.
„Manau, kad dabar Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą. Europiečiai gali padėti tai pasiekti“, – Juodkalnijoje vykusiame Europos Sąjungos ir Balkanų lyderių viršūnių susitikime sakė E. Macronas.
Ketvirtadienį paskelbtame atvirame laiške Rusijos lyderiui V. Zelenskis pasiūlė surengti su juo tiesioginį susitikimą.
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E. Macronas pavadino laišką gera iniciatyva. Europos Sąjunga ir Vokietija taip pat palankiai įvertino V. Zelenskio raginimą surengti tiesiogines derybas su Kremliaus vadovu.
E. Macronas sakė norintis „žvelgti į ateitį ir aptarti, kaip galėtume atkurti dialogą, kad būtų užtikrintos paliaubos ir taika“.
„Manau, kad dabar pats laikas, atsižvelgiant į tai, kaip klostosi padėtis“, – sakė jis.
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Europoje suintensyvėjo diskusijos apie galimybę atnaujinti bendradarbiavimą su Rusija dėl Ukrainos, nes JAV tarpininkaujamos derybos dėl kovų nutraukimo įstrigo.
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