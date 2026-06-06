Rusijoje – scenarijai dėl Kyjivo okupacijos ir branduolinio smūgio: analitikai atskleidė tikrąjį tikslą

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai mano, kad Kremlius tokius naratyvus gali naudoti savo informaciniams tikslams pasiekti.
Vadinamajame „gerajame“ scenarijuje prognozuojama, kad Rusija užims Kyjivą, Odesą, Charkivą ir kitus Ukrainos miestus, o Europos Sąjunga subyrės jau iki 2036 metų.
Tuo metu „blogasis“ scenarijus numato Rusijos pralaimėjimą kare, Ukrainos įstojimą į NATO ir Maskvos įtakos posovietinėje erdvėje praradimą.
Iš M. Rubio – gera žinia Ukrainai
Ypatingą dėmesį ISW skyrė „inerciniam“ scenarijui, kuriame daroma prielaida, kad Rusija galėtų panaudoti branduolinį ginklą, jei fronte išliktų dabartinė padėtis.
ISW vertinimu, tokie scenarijai yra tokie radikalūs ir mažai tikėtini, kad Kremlius gali juos naudoti siekdamas suformuoti nuosaikesnio ir racionalesnio Rusijos vadovo Vladimiro Putino įvaizdį.
Analitikų teigimu, Rusijos valdžia yra priversta laviruoti tarp ultranacionalistinių sluoksnių lūkesčių, reikalaujančių tęsti karą, ir realių Rusijos galimybių mūšio lauke.
Ekspertai mano, kad Kremlius nenori prarasti radikalių karo šalininkų paramos, todėl leidžia tokioms idėjoms pasirodyti viešojoje erdvėje.
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Ataskaitoje taip pat pažymima, kad Sankt Peterburgo ekonomikos forumo atidarymas sutapo su virtine Ukrainos smūgių kariniams ir energetikos objektams Rusijos gilumoje.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, buvo smogta Rusijos Baltijos laivyno korvetei „Boikij“, kuri tuo metu buvo Kronštate, taip pat „Sankt Peterburgo naftos terminalui“ – vienam svarbiausių naftos perkrovimo objektų Baltijos regione.
Be to, smūgiai suduoti „Kronštato jūrų gamyklai“ ir Mičiurinsko mieste esančiai gamyklai „Progress“, kuri gamina komponentus Rusijos ginkluotei.
Rusijos valdžia oficialiai nepatvirtino, kad šie objektai buvo apgadinti.
ISW vertinimu, pastarieji išpuoliai prieš Rusijos naftos infrastruktūrą vis labiau veikia šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo sektoriaus veiklą.
Analitikai pažymi, kad Kremlius tradiciškai naudoja Sankt Peterburgo ekonomikos forumą kaip platformą demonstruoti tariamą Rusijos ekonominį atsparumą ir tarptautinę įtaką.
Tačiau smūgiai objektams netoli Sankt Peterburgo forumo atidarymo dieną, anot ISW, pakirto šį propagandinį įvaizdį ir sukėlė abejonių dėl jo patikimumo.
Parengta pagal „Unian“ inf.
UkrainaRusijaVladimiras Putinas
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