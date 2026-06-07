Bombos – ant savų: pateikė kelias pražūtingų Rusijos klaidų priežastis

Žvalgybos ekspertai, remdamiesi Rusijos nepriklausoma žiniasklaidos priemone „Astra“, teigia, kad nuo šių metų pradžios Rusijos pajėgos numetė Rusijos teritorijoje ir okupuotose Ukrainos rajonuose 25 sklendžiančias bombas. 2025 m. tokių incidentų buvo 143, o 2024 m. – 165.
Taip pat pranešta, kad gegužės 16 d. Rusija netyčia numetė sklendžiančią bombą ant namo Dubovės kaime Rusijos Belgorodo srityje, žuvo vienas žmogus.
Šiuo metu Rusijos oro pajėgos per dieną įvykdo daugiau nei 200 kovinių skrydžių prieš Ukrainą ir paleidžia vidutiniškai nuo 180 iki 250 sklendžiančių bombų per dieną, priklausomai nuo oro sąlygų.
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JK žvalgybos vertinime pabrėžiama, kad incidentai rodo nuolatines klaidas Rusijos gebėjime sėkmingai panaudoti savo amuniciją prieš numatytus taikinius. Tokios klaidos turi pražūtingų padarinių Rusijos civiliams gyventojams.
„Šie incidentai greičiausiai įvyksta dėl prastų procedūrų, taikomų orlaiviams prieš skrydžių misijas, ir prasto orlaivių įgulų veiksmų atlikimo misijų metu“, – mano JK žvalgyba.
Analitikai taip pat teigia, kad dažni sklendžiančių bombų paleidimo incidentai gali rodyti Rusijos pajėgų nuovargį, taip pat nepakankamą karinį mokymą.
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Vien šiemet iki kovo mėnesio Rusijos bombonešiai numetė mažiausiai 10 sklendžiančių bombų ant Rusijos teritorijos.