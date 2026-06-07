Dėl V. Putino sveikatos – naujos detalės: tai didina riziką Europoje

Savo pranešime V. Putinas teigė, kad Rusija laimi mūšio lauke Ukrainoje, o verslas ir ekonomika klesti tiek šalies viduje, tiek užsienyje.
Kremliaus šeimininkas tvirtino, kad karą galima ir reikia laimėti, bei pareiškė, neva Rusija siekia susigrąžinti dalis keturių Ukrainos regionų, kurių jos kariuomenei taip ir nepavyko visiškai užimti.
Leidinio teigimu, V. Putinas savo vis didėjančiu nenuspėjamumu ima priminti Donaldą Trumpą, o tai daro jį vis pavojingesnį.
Netikėtas V. Putino prisipažinimas: prakalbo apie Rusijos nuostolius
Buvusi JAV prezidento patarėja Rusijos klausimais Fiona Hill pareiškė, kad V. Putinas tampa „vis keistesnis“, tačiau jo nereikėtų nuvertinti.
Pažangos stoka Ukrainoje stumia V. Putiną imtis naujų veiksmų ir provokacijų.
Dabar jis vaizduoja Europą kaip pagrindinę V. Zelenskio rėmėją – Rusijos valstybinė žiniasklaida kaltina žemyno kariuomenes ir pramonę tiekiant dronų flotiles, kurios palaiko Ukrainos karo mašiną.
Susiję straipsniai
„Tai didina riziką, kad Rusija surengs „svetimos vėliavos“ operacijas, siekdama pateisinti karo išplėtimą į Baltarusiją, o vėliau – į Baltijos valstybes ir Rytų Balkanus, kas reikštų išpuolį prieš NATO partneres.
Taip pat nerimaujama dėl galimų surežisuotų „avarijų“ atominėse elektrinėse – tiek Černobylyje, kur 1986 m. įvyko didžiausia civilinė branduolinė katastrofa šiuolaikinėje istorijoje, tiek Zaporižios atominėje elektrinėje, kur pastaruoju metu vyko kariniai veiksmai“, – prognozuoja „The Independent“.
Leidinys pažymi, kad nors V. Putinas vis dar išlieka valdžioje, jo patarėjų ir ideologų ratas mažėja ir sensta. Be to, jie nesugebėjo sukurti jokios formulės nei karui laimėti, nei paliauboms ar susitarimui pasiekti.
„Rusijos vadovybei atsidūrus psichologinėje aklavietėje, didėja rizika, kad ji gali griebtis senų metodų – cheminio ir biologinio ginklo“, – teigiama straipsnyje.
Oksfordo pasaulio istorijos profesorius Peteris Frankopanas, iškėlė prielaidą, kad V. Putino režimo žlugimas reikštų anarchiją didelėje rytinės Rusijos dalyje, kur „yra arsenalai išties siaubingų dalykų – ir kas žino, kas nutiktų, jei jie būtų paleisti į laisvę“.
Didžiausią nerimą kelia milžiniškos žmonių aukos abiejose pusėse.
Straipsnyje akcentuojama, kad toks karas tęstis negali ilgai ir V. Putinas tikriausiai tai supranta – tai dar viena priežastis nerimauti dėl jo psichinės būklės ir politinio pajėgumo.
„Įtariu, kad būtent akivaizdžiai blogėjanti Rusijos lyderio fizinė ir psichinė būklė paskatino Jungtinėje Karalystėje ginkluotųjų pajėgų vadovą perspėti, jog dabar gyvename didesnio pavojaus laikotarpiu nei bet kada jo gyvenime“, – rašo „The Independent“ apžvalgininkas Robert Fox.
RusijaVladimiras PutinasEuropa
Rodyti daugiau žymių