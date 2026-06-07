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Karas Irane. JAV siunčia žinią: Hormuzo sąsiauryje numušti du Irano bepiločiai orlaiviai

2026 m. birželio 7 d. 08:11
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​
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Derybos su JAV, pasak Irano aukščiausiojo lyderio Mojtabos Khamenei karinio patarėjo Mohseno Rezaei, visų pirma įstrigo dėl ginčo, kilusio dėl užsienyje įšaldytų Irano lėšų.
Jei D. Trumpas nori susitarimo su Teheranu, „šie 24 mlrd. dolerių yra testas“, sakė M. Rezaei penktadienį transliuotame interviu amerikiečių stočiai CNN.
„Tai egzaminas, kurį Jungtinės Valstijos turi išlaikyti, kad atvertų kelią susitarimui, – pridūrė M. Rezaei, kuris anksčiau buvo Revoliucinės gvardijos vyriausiasis vadas. – Tai mūsų pinigai, o ne Jungtinių Valstijų“.

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Iranui dešimtmečius taikomos Vakarų sankcijos, kurios smarkiai veikia šalies ekonomiką ir finansų sistemą. Be to, per Islamo revoliuciją 1979 m. buvo įšaldytas užsienyje esantis Teherano turtas.
Irano žiniasklaida neseniai nurodė, kad tai 100–123 mlrd. dolerių (86–106 mlrd. eurų).
Teheranas bet kokį susitarimą su JAV dėl karo pabaigos sieja su sąlyga, kad dalis šių lėšų būtų atlaisvinta.
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