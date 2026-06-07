Kim Jong Uno sesuo: Šiaurės Korėjos branduolinis statusas – nediskutuotinas

Pchenjano, „kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, statusas yra riba, už kurios negalima atsitraukti, ir tai yra akivaizdi realybė, nesvarbu, ar kas nors tai pripažįsta, ar ne“, – šeštadienį sakė Kim Yo Jong, kuri yra valdančiosios Darbininkų partijos centrinio komiteto aukšto rango pareigūnė, o jos žodžius citavo valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Šiaurės Korėjos, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, statusas yra „negrįžtama realybė, nesvarbu, ar kiti tai pripažįsta, ar ne“, – tvirtino 38-erių moteris.
Kim Yo Jong nurodė, kad priešiškos jėgos turėtų „paleisti svajonę apie „branduolinių ginklų atsisakymą“, ir pakartojo Šiaurės Korėjos poziciją, jog jos branduolinių ginklų programa yra nediskutuotina, bei atmetė tarptautines pastangas užtikrinti, kad šalis atsisakytų branduolinių ginklų.
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JAV Valstybės departamento atstovas ketvirtadienį Pietų Korėjos naujienų agentūrai „Yonhap“ sakė, kad Vašingtonas tebėra atviras dialogui su Pchenjanu „be išankstinių sąlygų“ ir „išlieka įsipareigojęs užtikrinti, jog Šiaurės Korėja visiškai atsisakytų branduolinių ginklų“.
Naujausios Kim Yo Jong pastabos nuskambėjo prieš numatomą Kinijos prezidento Xi Jinpingo valstybinį vizitą Pchenjane, kuris turėtų vykti pirmadienį ir antradienį. Tai bus pirmoji Kinijos lyderio kelionė į šią šalį nuo 2019 m.
Kinija ir Šiaurės Korėja palaiko glaudžius politinius ryšius. Abi šalis sieja savitarpio gynybos sutartis – vienintelis tokio pobūdžio Kinijos susitarimas su kita šalimi.
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Šiaurės Korėjai apie du dešimtmečius taikomos Jungtinių Tautų (JT) sankcijos dėl jos branduolinių ginklų programos. Kinija ir Rusija neseniai užblokavo tolesnes baudžiamąsias priemones prieš Šiaurės Korėją JT Saugumo Taryboje. Jos taip pat neleido pratęsti JT ekspertų tarybos, stebėjusios sankcijų įgyvendinimą, įgaliojimų.
Jungtinės Valstijos, Pietų Korėja ir Japonija laiko šią programą tiesiogine grėsme regioniniam ir tarptautiniam saugumui. Pchenjanas savo ruožtu tikina, kad jo branduolinis arsenalas yra būtinas, siekiant apginti šalį nuo išorinių grėsmių.
Šiaurės KorėjaKim Jong UnKim Yo-jong
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