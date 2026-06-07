Netoli Černobylio – niekšiškas Rusijos smūgis

Pranešama, kad dėl smūgio buvo iš dalies sugriautas konteinerių priėmimo pastatas. Kartu pažymima, kad šiame pastate nebuvo saugoma panaudoto branduolinio kuro.
Po smūgio objekte kilo 40 kv. m ploto gaisras, kuris buvo operatyviai lokalizuotas ir užgesintas. Radiacinė situacija objekte išlieka normali.
„Dar vienas smūgis branduolinės infrastruktūros objektui dar kartą visam pasauliui parodė tikrąjį Kremliaus režimo veidą, kuris sąmoningai kelia grėsmę branduolinei ir radiacinei saugai.
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Rusija ir toliau elgiasi kaip teroristinė valstybė ir branduolinis teroristas, nepaisydama tarptautinės teisės bei milijonų žmonių saugumo“, – pridūrė „Energoatom“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per ataką teritorijoje aplink Černobylio atominę elektrinę Rusijos Federacija pataikė į „ypač svarbų infrastruktūros objektą“.
„Tai buvo itin niekšiškas Rusijos smūgis. Ukrainos užsienio reikalų ministerija, Energetikos ministerija ir visos mūsų tarnybos jau dirba tam, kad kiekvienas mūsų partneris žinotų, kas įvyko.
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Rusija sąmoningai smogė būtent šiam branduolinės infrastruktūros objektui. Šiuo metu radiacinio fono normų viršijimo neužfiksuota. Tačiau neabejotinai viršytas net ir jau itin aukštas Rusijos įžūlumo lygis“, – paaiškino V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas paragino pasaulio valstybes imtis naujų veiksmų, kurie priverstų Rusiją pajusti, kad tokie Maskvos veiksmai pirmiausia kenkia jai pačiai.
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