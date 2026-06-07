Ukrainai – geras analitikų signalas

Tai – jau antras mėnesis iš eilės, kai Ukraina atsikovoja daugiau teritorijų, nei praranda. Analitikai pažymi, kad Rusijos puolimo tempas ir toliau lėtėja, o okupacinių pajėgų kovinis efektyvumas mažėja.
ISW pabrėžia, kad skirtingi šaltiniai naudoja nevienodus fronto pokyčių skaičiavimo metodus, todėl pateikiami skaičiai gali skirtis.
Vis dėlto bendra tendencija išlieka ta pati – Rusijos puolimas praranda pagreitį, o Ukrainos pajėgos demonstruoja vis geresnius rezultatus.
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Pagal pačios ISW vertinimus, Rusijos pajėgos gegužę užėmė arba prasiskverbė į maždaug 40 kvadratinių kilometrų teritoriją. Tuo pačiu metu jos prarado apie 280 kvadratinių kilometrų kontrolę.
Balandį, amerikiečių analitikų duomenimis, Rusijos kariuomenė pasistūmėjo 28 kvadratinius kilometrus, tačiau neteko kontrolės 116 kvadratinių kilometrų teritorijoje.
Tačiau kiti vertinimai buvo labiau atsargūs.
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Remiantis Ukrainos leidiniu „Militarny“, kuris cituoja šaltinius Gynybos pajėgose, gegužę Ukrainos kariškiai iš Rusijos dalinių išlaisvino arba išvalė apie 250 kvadratinių kilometrų teritorijos.
Tuo pat metu Rusijos pajėgos per šį laikotarpį sugebėjo užimti tik apie 130 kvadratinių kilometrų.
Palyginimui, balandį situacija buvo kitokia: tuomet Ukrainos pajėgos susigrąžino maždaug 80 kvadratinių kilometrų, o Rusijos kariuomenė pasistūmėjo 150–160 kvadratinių kilometrų.
ISW pažymi, kad dabartinė padėtis fronte gerokai apsunkina tikslų teritorinių laimėjimų nustatymą. Kovos kontaktų linija dažnai neturi aiškių ribų, o vadinamoji dronų veikimo zona nuolat plečiasi.
Dėl to skirtingi analitiniai centrai gali nevienodai vertinti kontrolę atskirose teritorijose.
Tačiau, nepriklausomai nuo skaičiavimo metodikos, dauguma šaltinių prieina prie panašios išvados: Rusijos puolamųjų veiksmų efektyvumas mažėja, o Ukrainos pajėgos palaipsniui gerina savo pozicijas.
UkrainaKaro studijų institutas (ISW)Rusija
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