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Karas Irane. Izraelis atakavo taikinius Vakarų ir Vidurio Irane – Teherane aidi sprogimai

2026 m. birželio 8 d. 06:37
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​
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JAV kariuomenė šeštadienį pranešė, kad Hormuzo sąsiauryje numušė du Irano kovinius bepiločius orlaivius.
Šie bepiločiai kėlė grėsmę tarptautiniam jūrų transporto eismui sąsiauryje, platformoje „X“ teigė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM), atsakinga už Artimuosius Rytus.
„Amerikos pajėgos išlieka pasirengusios toliau gintis nuo Irano agresijos“, – pridūrė vadavietė.

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Nors galioja paliaubos ir vyksta derybos dėl karo pabaigos, šeštadienio rytą Persijos įlankos regione vėl prasiveržė abipusiai išpuoliai.
JAV kariuomenė pareiškė, kad atakavo radarų įrenginius Siriko regione ir Kešmo saloje Irano pietuose.
Netrukus po to Iranas paleido balistines raketas į Kuveitą ir Bahreiną. Teheranas tvirtino, kad taikiniai buvo JAV karinės bazės. JAV kariuomenė nurodė, kad ataka žlugo, nes daugumą raketų perėmė oro gynyba.
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