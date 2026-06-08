Karas Ukrainoje. Atakuota didžiausia Rusijos naftos saugykla Kaukaze: kilęs milžiniškas gaisras plinta

Sekmadienį okupuotame Kryme pasigirdo sprogimai. Vietos gyventojai praneša apie bepiločių orlaivių ataką.
Pažymima, kad sprogimai pasigirdo Feodosijoje įsikūrusios naftos saugyklos teritorijoje.
Apie sprogimus taip pat pranešta netoli naftos saugyklos Lenine. Be to, būta pranešimų apie smūgį į karinį dalinį Sovetskės gyvenvietėje.
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Iš viso Ukrainos pajėgos sekmadienio naktį smogė į 26 rusų taikinius laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose ir Rusijos Briansko srityje.
„Birželio 7 d. naktis giliai už priešo linijų buvo intensyvi; laikinai okupuotose Luhansko, Donecko ir Zaporižios sričių teritorijose, taip pat Kryme ir Rusijos Federacijos Briansko srityje smogta iš viso į 26 taikinius“, – pranešė nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas Robertas „Madyaras“ Brovdis.
Pasak R. Brovdžio, sunaikinta oro gynybos sistema, apgadinti trys lokomotyvai ir du degalais pakrauti geležinkelio vagonai.
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Be to, smogta į keturias elektros pastotes, nuversti šeši telekomunikacijų bokštai, o kai kurie kariniai kroviniai, turėję nukeliauti į fronto linijas sausumos keliais iš užnugario, nepasiekė paskirties vietos, pažymėjo jis.
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