Rytuose – esminis lūžis: V. Putinas praranda dar vieną partnerį

Jos nuomone, ankstesnį Turkijos ir Rusijos suartėjimą keičia nauja realybė, kurioje Ankara padeda Ukrainai stiprinti savo pozicijas regione, kuriame Maskva anksčiau turėjo didelę įtaką.
Autorės teigimu, pilietinio karo metu Maskva ir Ankara rėmė priešingas konflikto puses: Turkija padėjo sukilėliams, siekusiems nuversti Basharo al-Assado režimą, o Rusija rėmė Sirijos diktatorių.
Nepaisant to, šalims pavyko sukurti sambūvio modelį, leidusį kiekvienai jų įgyvendinti savo interesus.
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Visų pirma, 2016 m. Turkija galėjo surengti karinę operaciją Šiaurės Sirijoje todėl, kad Rusija kontroliavo Sirijos oro erdvę ir tam netrukdė.
Jėgų pusiausvyra pasikeitė
Kaip pažymi G. Tol, iš pradžių R. T. Erdoganas santykiuose su Kremliumi buvo jaunesnysis partneris, tačiau po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą padėtis pradėjo keistis.
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Dėl tarptautinės izoliacijos Rusija tapo vis labiau priklausoma nuo Turkijos, kuri neprisijungė prie Vakarų sankcijų.
Dėl to Turkija tapo svarbiu Rusijos prekybos, investicijų ir energetinių srautų centru bei įgijo papildomų svertų Kremliaus atžvilgiu.
Autorė teigia, kad esminis įvykis, pakeitęs Turkijos ir Rusijos santykių pobūdį, buvo B. al Assado nuvertimas 2024 m. pabaigoje.
Rusija, sutelkusi dėmesį į karą Ukrainoje, nebegalėjo išgelbėti savo sąjungininko.
Kremlius buvo priverstas ieškoti ryšių su naująja Sirijos vadovybe, o Turkija, daugelį metų rėmusi opoziciją, gerokai sustiprino savo pozicijas.
„Tai svarbus momentas Turkijai – galimybė iš naujo apibrėžti savo vaidmenį kaip svarbios NATO sąjungininkės, perbalansuoti santykius su Rusija ir padėti Ukrainai užmegzti naujus ryšius Artimuosiuose Rytuose“, – teigė analitikė.
Straipsnyje primenama, kad balandį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankėsi Sirijoje, kur susitiko su laikinuoju šalies vadovu Ahmed al-Sharaa ir Turkijos užsienio reikalų ministru. Tarp aptartų temų buvo karinis ir energetinis bendradarbiavimas.
Be Sirijos, Ukraina taip pat plėtoja ryšius su Persijos įlankos valstybėmis.
Po Irano atakų naudojant „Shahed“ dronus Ukraina pradėjo dalytis savo patirtimi kovojant su tokiomis grėsmėmis su Kataru, Saudo Arabija ir Jungtinių Arabų Emyratais.
Pasak G. Tol, Turkijos parama Ukrainai rodo Rusijos pozicijų silpnėjimą tarptautinėje arenoje.
„Akivaizdu, kad Ankara jau nebesiekia balansuoti tarp Maskvos ir NATO, o vis labiau stoja prieš poną V. Putiną“, – rašo autorė, pabrėždama, kad pagrindinė šios situacijos naudos gavėja yra Ukraina.
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