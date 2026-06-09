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Irane konfiskuojamas kritikų turtas

2026 m. birželio 9 d. 18:49
Irano teismų sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, antradienį pareiškė šalies teismų sistemos atstovas, išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas.
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Teismų sistemos atstovas Asgharas Jahangiras teigė, kad iš „tėvynės išdavikų“ sistemingai konfiskuojamas turtas ir lėšos.
Nuo karo pradžios Irane dešimtims žmonių buvo įvykdyta mirties bausme. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės Amerikos Valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, didžiųjų Irano miestų gyventojai taip pat pranešė apie didėjančias represijas.
Jos apima ir padažnėjusias saugumo tarnybų vykdomas transporto priemonių patikras miestuose. Daugelis iraniečių yra susirūpinę, kad bus įšaldytos kritikų banko sąskaitos.
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Irano vyriausybė tokias priemones teisina kova su įtariamais šnipais ir išdavikais.
Kritikai taip pat kaltina Irano vadovybę siekiant panaudoti konfiskuotą turtą savo finansams sustiprinti.
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