Karas Ukrainoje. Ukrainos planas veikia: ISW skelbia apie priverstinai atitraukiamus rusų karius

Britų premjeras Keiras Starmeris, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas parėmė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginius pokalbius tarp Maskvos ir Kyjivo dėl ugnies nutraukimo.
Šalių vadovai „remia pasiūlymą dėl tiesioginio dialogo tarp Ukrainos ir Rusijos“ – aktyviai dalyvaujant JAV ir Europai, kad būtų pasiektos paliaubos ir skatinamos tolesnės derybos“, sekmadienį po susitikimo su V. Zelenskiu Londone pareiškė K. Starmeris, F. Merzas ir E. Macronas.
„Dabartinė kontaktinė linija turėtų būti derybų atspirties taškas“, – teigiama bendrame pareiškime. Tarptautinės sienos esą negali „būti perstumdomos jėga“.
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Ukrainai, be to, turi būti suteiktos „tvirtos ir teisikai įpareigojančios“ saugumo garantijos, kai tik įsigalios paliaubos. Tai apimtų ir daugiataučių pajėgų dislokavimą. Rusijos turtas turėtų likti įšaldytas tol, kol Rusija užbaigs savo karą ir atlygins Ukrainai karo padarytą žalą.
V. Zelenskis ketvirtadienį atvirame laiške pasiūlė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui asmeniškai susitikti.
„Ukraina pasirengusi visiškoms paliauboms, kol vyks derybos“, – teigė jis. V. Putinas pasiūlymą atmetė, o V. Zelenskis tada pareiškė, kad Kremliaus šeimininkas „tiesiog nenori užbaigti“ karo.
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Stočiai „Sky News“ V. Zelenskis, be to, pareiškė, kad Kyjive susitiko su rusų oligarchu Romanu Abramovičiumi, kad perduotų žinutę V. Putnui. „Pagrindinė žinutė“ esą buvo, kad Ukraina neatsisakys svarbaus pramonės regiono Donbaso.
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