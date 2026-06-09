Karo analitikas įvertino V. Putino pažadus: D. Trumpas turi sureaguoti

Tokią nuomonę „Radio NV“ eteryje išsakė karo analitikas, atsargos majoras Aleksejus Hetmanas. Pasak jo, jei D. Trumpas tinkamai nereaguos į tokius V. Putino pareiškimus, tai gali parodyti, kam iš tiesų simpatizuoja JAV lyderis.
A. Hetmanas komentavo informaciją, kad V. Putinas laiške D. Trumpui išreiškė įsitikinimą, jog iki 2026 metų lapkričio garantuotai užims visą Donecko sritį.
„Jei mums žinoma, kas buvo parašyta V. Putino laiške D. Trumpui, esu įsitikinęs, kad diplomatai primins D. Trumpui, kaip prieš susitikimą Aliaskoje V. Putinas sakė, jog jam reikia 60 dienų visiškai užimti Donbasą. Tos 60 dienų baigėsi 2025 metų rugsėjo 2 dieną. Tuomet po dešimties dienų jis pareiškė, kad karui sustabdyti reikia 50 dienų“, – sakė A. Hetmanas.
Netikėtas V. Putino prisipažinimas: prakalbo apie Rusijos nuostolius
Jo nuomone, D. Trumpui būtina priminti, kad panašūs V. Putino pareiškimai apie Donbaso užėmimą jau buvo skelbti ir anksčiau.
„Tai jau buvo nutikę. Dabar kalbama apie lapkritį. Per 60 dienų jis nesusitvarkė. Dabar jau daugiau nei 100 dienų, duokite man 120 dienų. Tai neįvyko tada, neįvyko ir dabar. Tačiau jei D. Trumpas nereaguos į tai, kad anksčiau buvo 60 dienų, o dabar jau 120 dienų, kas atsitiko?
Prieš metus buvo 60 dienų. Praėjo metai, ir vėl daugiau nei 100 dienų. Jei jis į tai nesureaguos taip, kaip turėtų sureaguoti sveikai mąstantis žmogus, galima daryti prielaidą, kurioje pusėje yra D. Trumpo simpatijos. Tai tiesiog bus akivaizdu“, – teigė A. Hetmanas.
Leidinys „The New York Times“ anksčiau rašė, kad V. Putinas pasakoja D. Trumpui apie pergales, tačiau Rusijos kariuomenė faktiškai yra įstrigusi Ukrainoje. Kremlius viso Donbaso užėmimą vadina viena iš karo pabaigos sąlygų, tačiau jei dabartiniai Rusijos pajėgų veržimosi tempai išliks tokie patys, Rusijai gali prireikti daugiau nei trijų dešimtmečių visiškai užimti Donbasą.
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Tuo pat metu „The Financial Times“ skelbė, kad V. Putinas pareiškė, jog jo kariuomenė esą artėja prie „galutinio priešo sutriuškinimo“ ir siekia užbaigti karą savo sąlygomis. Jis taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Rusijos pajėgos perims Donbaso kontrolę iki šių metų rudens.
Kremliaus lyderiui tęsiant kalbas apie tariamą sėkmę fronto linijoje, realybė rodo kiek kitokį vaizdą.
Pranešama, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukia pajėgas iš Kinburno nerijos Mykolajivo srityje, nes Ukrainos vidutinio nuotolio smūgių kampanija prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainos dalyje veikia – rusų gynyba šioje teritorijoje tampa vis labiau neįmanoma, skelbia Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Kryme įsikūrusi Ukrainos partizanų grupė „Atesh“ birželio 8 d. pranešė, kad vienas iš jos agentų Rusijos Dnipro pajėgų grupės būstinėje pranešė, jog Rusijos daliniai palieka savo pozicijas šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno pusiasalio dalyse dėl „visiškai sutrikusio“ aprūpinimo.
Agentas pranešė, kad sustojo šaudmenų, degalų ir maisto tiekimas, kad rusų pajėgos nerijoje nesugebėjo atremti Ukrainos dronų smūgių ir kad didėja rusų nuostoliai.
Agento teigimu, Rusijos karinė vadovybė pradėjo perkelti nenurodytą skaičių karių iš 337-ojo VDV pulko į nenurodytą „Zaporižios sektoriaus“ dalį (galbūt turint omenyje Orikhivo arba Huljaipolės kryptis), tačiau likę Kinburno nerijos daliniai yra „beveik išeikvoti“ dėl atsargų papildymo stokos ir nebegali ginti nerijos.
Birželio 8 d. Ukrainos pietų gynybos pajėgų atstovas pulkininkas Vladyslavas Voloshynas pareiškė, kad negali nei patvirtinti, nei paneigti „Atesh“ pranešimo, tačiau pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vykdo operacijas prieš Rusijos sausumos ryšių linijas okupuotoje Chersono srityje, todėl Rusijos pajėgų pasitraukimas iš Kinburno nerijos yra įmanomas.
Atrodo, kad besiplečianti Ukrainos vidutinio nuotolio smūgių kampanija Rusijos okupuotoje pietų ir rytų Ukrainoje duoda rezultatų mūšio lauke, kurie artimiausiu metu greičiausiai toliau stiprės, skelbia ISW.
Parengta pagal „Unian“ inf.
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
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