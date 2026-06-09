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Libanas: Izraelis per paliaubas surengė beveik 3,5 tūkst. atakų

2026 m. birželio 9 d. 11:47
Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkst. kartų atakavo Libaną. Tai pirmadienį Beirute pareiškė Libano premjeras Navafas Salamas. Tiek pažeidimų, anot jo, užfiksuota nuo balandžio 17 d,. kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio.
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Nuo Irano karo pradžios vasario pabaigoje ir tada ir Libane atsinaujinusios eskalacijos, čia žuvo apie 30 kareivių ir beveik 20 kitų saugumo pajėgų atstovų, pranešė N. Salamo biuras. Iš viso Libane, oficialiais duomenimis, nuo tada žuvo daugiau kaip 3,5 tūkst. žmonių ir daugiau kaip 10 tūkst. buvo sužeista.
Anot Izraelio tyrumų centro ALMA, „Hezbollah“ nuo paliaubų pradžios savo ruožtu beveik 1 tūkst. kartų atakavo Izraelio taikinius. Dauguma šių atakų buvo nukreipta prieš Izraelio dalinius Libane ir maždaug ketvirtadalis – prieš Izraelio teritoriją.
IzraelisLibanasBeirutas

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