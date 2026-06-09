Žiniasklaida: po raginimų evakuotis Izraelis smogė Tyro miestui Libane

„Priešo kariniai lėktuvai pradėjo smarkiai atakuoti Tyrą“, – pranešė valstybinė naujienų agentūra NNA. Izraelio pajėgos prieš tai visus gyventojus paragino palikti miestą.
„Skubus įspėjimas Tyro gyventojams, įskaitant krikščionių kvartalą ir pabėgėlių stovyklas bei aplinkinius rajonus, – antradienį tinkle „X“ rašė Izraelio karinis atstovas Avichajus Adraee. – Dėl jūsų pačių saugumo raginame jus nedelsiant palikti savo namus“. Žmonės esą turi pasitraukti į teritorijas, esančias į šiaurę nuo Sahrani upės.
Izraelis praėjusiais mėnesiais ne kartą apšaudė Libano pietuose esantį Tyrą ir tai argumentavo atakomis prieš Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės pozicijas. Dabar pirmą kartą raginimų evakuotis sulaukė ne atskirų kvartalų, o viso miesto gyventojai. Iki šiol evakuacija nebūdavo skelbiama krikščionių kvartale senamiestyje, kur prieglobstį rado daug pabėgėlių. Jis nebuvo ir atakuojamas.
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Naujienų agentūros AFP reporteris pasakojo antradienį matęs, kaip gyventojai bėga iš krikščionių kvartalo. Išvažiavimo keliuose šiaurės kryptimi driekėsi automobilių eilės. Sahrani upė yra maždaug už 30 km į šiaurę nuo Tyro. Praėjusį mėnesį Izraelio kariuomenė visas teritorijas į pietus nuo upės paskelbė kovų zona.
Iš tikrųjų Libane jau nuo balandžio 17 d. galioja paliaubos. Tačiau Izraelis ir Teherano remiama „Hezbollah“ toliau kasdien atakuoja vieni kitus. Iranas pirmadienį pagrasino vėl atakuoti Izraelį, jei šis toliau smogs Libanui.
Libanas, iš kurio teritorijos veikia „Hezbollah“, kovo pradžioje buvo įtrauktas į Irano karą. Reaguodama į aukščiausiojo Irano lyderio ajatolos Ali Khamenei nužudymą, grupuotė vis leidžia raketas į Izraelį. Izraelis savo ruožtu rengia oro antskrydžius prieš taikinius Libane ir taip pat nusiuntė per sieną sausumos dalinius.