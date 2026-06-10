„The Wall Street Journal“: Ukraina sugriovė seną karo taisyklę

Leidinys pažymi, kad nepaisant milžiniško karinės galios skirtumo, Ukrainai pavyko pakeisti karo prieš Rusiją eigą, išlaikant fronto liniją ir suduodant vis skausmingesnius smūgius centriniams Rusijos regionams.
Pasak leidinio, tokie technologiniai pasiekimai kaip bepiločiai orlaiviai ir gerokai pigesnės didelio tikslumo raketos išlygino mažų valstybių ir didžiųjų galybių, savo kariuomenėms skiriančių šimtus milijardų dolerių, galimybes.
Anot „The Wall Street Journal“, šis galios atotrūkio mažėjimas visame pasaulyje apribojo tai, ką galima pasiekti vien karine jėga.
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Italijos gynybos ministras Guido Crosetto teigė, kad karas, prie kurio pasaulis buvo įpratęs ir kurį Rusija planavo Ukrainoje – šalies invazija ir okupacija – šiandien jau nebeįsivaizduojamas.
„Toks karo tipas, prie kurio buvome įpratę, toks karo tipas, kurį Rusija planavo Ukrainoje – įsiveržimas ir šalies okupacija – daugiau nebeįsivaizduojamas. Karai tęsiasi tol, kol tauta turi ištvermės ir valios priešintis. Užkariauti šalį, kurios piliečiai yra pasirengę kovoti, neįmanoma net turint reikšmingą jėgos pranašumą, kaip buvo Rusijos ir Ukrainos atveju“, – sakė G. Crosetto.
Vėliau G. Crosetto pabrėžė, kad piliečių pasiryžimas priešintis gali paneigti net ir didelį karinės galios skirtumą.
Nyderlandų gynybos štabo viršininkas Onno Eichelsheimas taip pat teigė, kad režimo pakeitimas šiuolaikiniame pasaulyje nebegali būti pasiektas vien ginklų jėga.
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„Beveik neįmanoma užkariauti tokių šalių, panaudojant visas turimas galimybes, nesvarbu, ar tai būtų JAV prieš Iraną, ar Rusija prieš Ukrainą. Jei jums nepavyksta pasiekti sėkmės per pirmąsias dvi savaites, atsiduriate aklavietėje, iš kurios labai sunku ištrūkti. Jei norite ką nors pasiekti, turite tai padaryti labai, labai greitai“, – sakė O. Eichelsheimas.
Toliau O. Eichelsheimas pažymėjo, kad užsitęsę konfliktai tampa itin sunkiai išsprendžiami net ir didžiausioms karinėms valstybėms.
Kinijoje šios pamokos sulaukia didelio dėmesio. Atsargos pulkininkas Zhou Bo priminė, kad iki karo Ukrainoje buvo manoma, jog Rusija turi antrą pagal pajėgumą kariuomenę pasaulyje.
„Iki karo Ukrainoje buvo manoma, kad Rusija turi antrą pagal stiprumą kariuomenę pasaulyje. Dabar kare dalyvauja tiek stipriausia, tiek antra pagal stiprumą kariuomenės, ir šie karai nevyksta taip sklandžiai“, – sakė Z. Bo.
Pasak jo, svarbiausia Kinijos išvada turėtų būti Rusijos ekspertų kvietimas dalytis šiuolaikinio karo, kuriame naudojami bepiločiai orlaiviai, patirtimi.
„Kinija yra didžiausia bepiločių orlaivių gamintoja, tačiau mes nežinome, kaip juos naudoti kariniams tikslams. Tik šalys, kurios naudojo bepiločius orlaivius mūšio lauke, gali pasakyti, kiek jie iš tikrųjų yra veiksmingi“, – pridūrė Z. Bo.
Tuo metu Singapūro mokslininkas Bilahari Kausikanas pažymėjo, kad, priešingai nei Ukrainos atveju, Taivanas gali neturėti tokios pačios valios priešintis, nes Kinija vis sėkmingiau silpnina visuomenės ryžtą galimai būsimai karinei operacijai priešintis.
„Savo draugams Taivane sakau, kad jūs iš Ukrainos išmokote neteisingą pamoką. Pamoka nėra ta, kad demokratijos padeda kitoms demokratijoms. Pamoka yra ta, kad ukrainiečiai pirmiausia padėjo patys sau, o tada kiti žmonės buvo pasirengę jiems padėti“, – sakė B. Kausikanas.
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