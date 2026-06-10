Izraelio oro pajėgos pirmadienio rytą atakavo taikinius Vakarų ir Vidurio Irane, tinkle „Telegram“ pareiškė Izraelio kariuomenė, tačiau kol kas nepateikė išsamesnės informacijos.
Irano valstybinis transliuotojas IRIB ir naujienų agentūra IRNA skelbė, kad sostinėje Teherane pasigirdo sprogimai. Gyvenamieji rajonai nenukentėjo, teigiama pranešimuose.
ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas sukritikavo pastaruosius karinius veiksmus tarp Izraelio ir Irano.
Paliaubos byra: Iranas ir Izraelis vėl apsikeitė smūgiais
„Manau, kad regionui nereikia tolesnės eskalacijos“, – sakė ji pirmadienį Nikosijoje prieš ES gynybos ministrų susitikimą. Karo šalys esą turėtų „sėsti prie derybų stalo ir pasiekti susitarimą“.
Nepaisydami JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimų laikytis santūrumo, Izraelis ir Iranas pirmadienį apsikeitė atakomis, kurios buvo inicijuotos pirmą kartą nuo tada, kai prieš du mėnesius Artimųjų Rytų kare įsigaliojo paliaubos.
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Kilus paūmėjimui, į kurį taip pat įsitraukė kitos regiono šalys, Izraelis smogė Iranui, o Islamo Respublika prieš tai atakavo žydų valstybę, taip keršydama už oro antskrydį Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, laikomuose Irano parankinės „Hezbollah“ tvirtove.
Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaites vedamos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą, prasidėjusį JAV ir Izraelio smūgiais prieš Iraną vasario 28 d.
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