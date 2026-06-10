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Karas Ukrainoje. Dvi Rusijos strateginės įmonės po raketų ir dronų atakos paskendo dūmuose ir liepsnose (1)

2026 m. birželio 10 d. 07:30
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​
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Pranešama, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukia pajėgas iš Kinburno nerijos Mykolajivo srityje, nes Ukrainos vidutinio nuotolio smūgių kampanija prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainos dalyje veikia – rusų gynyba šioje teritorijoje tampa vis labiau neįmanoma, skelbia Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Kryme įsikūrusi Ukrainos partizanų grupė „Atesh“ birželio 8 d. pranešė, kad vienas iš jos agentų Rusijos Dnipro pajėgų grupės būstinėje pranešė, jog Rusijos daliniai palieka savo pozicijas šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno pusiasalio dalyse dėl „visiškai sutrikusio“ aprūpinimo.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė, kad kalbėjosi su JAV pasiuntiniais Steve‘u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu apie diplomatinių pastangų nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą atgaivinimą.

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V. Zelenskis sakė, kad teigiamas pokalbis įvyko sustojimo Kišiniovo oro uoste, Moldovoje, metu, netrukus po to, kai jis susitiko su Ukrainos Europos partneriais.
Britų premjeras Keiras Starmeris, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas parėmė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginius pokalbius tarp Maskvos ir Kyjivo dėl ugnies nutraukimo.
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Šalių vadovai „remia pasiūlymą dėl tiesioginio dialogo tarp Ukrainos ir Rusijos“ – aktyviai dalyvaujant JAV ir Europai, kad būtų pasiektos paliaubos ir skatinamos tolesnės derybos“, sekmadienį po susitikimo su V. Zelenskiu Londone pareiškė K. Starmeris, F. Merzas ir E. Macronas.
„Dabartinė kontaktinė linija turėtų būti derybų atspirties taškas“, – teigiama bendrame pareiškime. Tarptautinės sienos esą negali „būti perstumdomos jėga“.
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