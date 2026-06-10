Nelaimė Pakistano administruojamame Kašmyre: sudužo karinis sraigtasparnis

Sraigtasparnis sudužo regione jau ketvirtą dieną siaučiant kruviniems protestams.
Kariuomenės pranešime sakoma, kad sraigtasparnis patyrė techninį gedimą ir sudužo kildamas Muzafarabado mieste, Pakistano administruojamo Kašmyro sostinėje.
Pranešime teigiama, kad žuvo visi skridę asmenys, tačiau tikslus aukų skaičius nenurodytas.
Susiję straipsniai
Karinis sraigtasparnis Mi-17 gali skraidinti iki 36 visiškai aprūpintų karių.
Avarija įvyko tuo metu, kai sekmadienį prasidėję smurtiniai protestai toliau vyko didžiuosiuose regiono miestuose. Patvirtinta, kad saugumo pajėgoms malšinant protestus, į kuriuos renkasi vis daugiau demonstrantų, žuvo 14 žmonių.
Neramumus sukėlė vietos visuomenės politinio judėjimo, kuris penktadienį prieš planuojamas demonstracijas buvo paskelbtas teroristine grupuote, uždraudimas.
Kariniai sraigtasparniai buvo dislokuoti protestams Muzafarabade ir kituose regionuose stebėti, tačiau nebuvo iš karto aišku, ar sudužęs sraigtasparnis dalyvavo šiose operacijose.
Į Himalajų Kašmyro regioną pretenduoja abi branduolinius ginklus turinčios Indijos ir Pakistano valstybės, kiekviena kontroliuoja po dalį regiono teritorijos.
Nuo britų kolonijinio valdymo pabaigos ir Britų Indijos padalijimo 1947 m. šame regione ne kartą kilo abiejų valstybių ginkluoti konfliktai.
Dabar protestai vyksta Pakistano kontroliuojamoje Azad Džamu ir Kašmyro dalyje.