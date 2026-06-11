Karas Irane. Viltims dėl greito taikos susitarimo blėstant, JAV ir Iranas vėl atakavo vienas kitą

Po JAV karinio sraigtasparnio numušimo Jungtinės Valstijos surengė atsakomuosius smūgius prieš taikinius Irane.
Surengti atakas įsakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, tinkle „X“ pareiškė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM).
Duodamas interviu JAV transliuotojui „ABC News“, D. Trumpas sakė, kad JAV karinis atsakas į sraigtasparnio „Apache“ numušimą, dėl kurio jis kaltino Iraną, bus „labai stiprus, labai galingas“.
Po smūgių – kalbos apie paskutinius derybų etapus su Iranu
Remiantis JAV žiniasklaidos pranešimais, JAV pajėgos bombardavo Irano oro gynybos ir radarų sistemas aplink Hormuzo sąsiaurį.
„Ši misija yra proporcingas atsakas į nepagrįstą Irano agresiją“, – teigė CENTCOM ir pridūrė, kad JAV pajėgos trečiadienio vidurnaktį (Lietuvos laiku) pradėjo vykdyti „savigynos smūgius“ prieš Iraną.
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Izraelio oro pajėgos pirmadienio rytą atakavo taikinius Vakarų ir Vidurio Irane, tinkle „Telegram“ pareiškė Izraelio kariuomenė, tačiau kol kas nepateikė išsamesnės informacijos.
Irano valstybinis transliuotojas IRIB ir naujienų agentūra IRNA skelbė, kad sostinėje Teherane pasigirdo sprogimai. Gyvenamieji rajonai nenukentėjo, teigiama pranešimuose.
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