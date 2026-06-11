PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Irane. Viltims dėl greito taikos susitarimo blėstant, JAV ir Iranas vėl atakavo vienas kitą

2026 m. birželio 11 d. 07:35
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​
Daugiau nuotraukų (33)
Po JAV karinio sraigtasparnio numušimo Jungtinės Valstijos surengė atsakomuosius smūgius prieš taikinius Irane.
Surengti atakas įsakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, tinkle „X“ pareiškė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM).
Duodamas interviu JAV transliuotojui „ABC News“, D. Trumpas sakė, kad JAV karinis atsakas į sraigtasparnio „Apache“ numušimą, dėl kurio jis kaltino Iraną, bus „labai stiprus, labai galingas“.

Po smūgių – kalbos apie paskutinius derybų etapus su Iranu

Remiantis JAV žiniasklaidos pranešimais, JAV pajėgos bombardavo Irano oro gynybos ir radarų sistemas aplink Hormuzo sąsiaurį.
„Ši misija yra proporcingas atsakas į nepagrįstą Irano agresiją“, – teigė CENTCOM ir pridūrė, kad JAV pajėgos trečiadienio vidurnaktį (Lietuvos laiku) pradėjo vykdyti „savigynos smūgius“ prieš Iraną.
Susiję straipsniai
Netoli Hormūzo nukritus JAV sraigtasparniui – D. Trumpo žinia

Netoli Hormūzo nukritus JAV sraigtasparniui – D. Trumpo žinia

Irane konfiskuojamas kritikų turtas

Irane konfiskuojamas kritikų turtas

D. Trumpas teigia, kad Iranas numušė JAV sraigtasparnį: žada atsaką

D. Trumpas teigia, kad Iranas numušė JAV sraigtasparnį: žada atsaką (1)

Izraelio oro pajėgos pirmadienio rytą atakavo taikinius Vakarų ir Vidurio Irane, tinkle „Telegram“ pareiškė Izraelio kariuomenė, tačiau kol kas nepateikė išsamesnės informacijos.
Irano valstybinis transliuotojas IRIB ir naujienų agentūra IRNA skelbė, kad sostinėje Teherane pasigirdo sprogimai. Gyvenamieji rajonai nenukentėjo, teigiama pranešimuose.
Sekite svarbiausias karo Irane naujienas su Lrytas.​​​
IranasIzraelisDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.