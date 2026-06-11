Trečiadienio, birželio 10 d., rytą Čeboksaruose (Rusija) nugriaudėjo mažiausiai du sprogimai. Po raketų atakos netoli vienos iš gamyklų pakilo dūmų stulpai. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Rusijos „Telegram“ kanalais.
Maždaug 6 val. ryto Čiuvašijos Respublikoje buvo paskelbtas raketų pavojaus signalas. Iškart po to vietiniai leidiniai pradėjo rašyti apie sprogimus Čeboksaruose.
Per automobilyje padėtos bombos sprogimą netoli Rusijos sostinės Maskvos antradienio rytą žuvęs asmuo, pasak žiniasklaidos, yra Rusijos raketinių dalinių generolas. Be kita ko, rusų nepriklausomas portalas „Astra“ rašo, kad tai 57-erių Damiras Davydovas. Jis esą Rusijos gynybos ministerijoje buvo atsakingas už rusų pajėgų aprūpinimą ginklais ir amunicija.
Paaiškėjo, kas buvo per sprogimą Rusijoje žuvęs generolas: pajėgas aprūpino ginklais
Per Ukrainos dronų atakas Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje smogta į istorinį muziejų Sevastopolyje. Užsidegė 1853–1856 metų Krymo karui skirto muziejaus stogas, trečiadienį pranešė vietos institucijos, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“.
Informacijos apie aukas kol kas nėra. 1853–1856 m. Krymo karas vyko tarp Rusijos imperijos ir koalicijos, į kurią įėjo Osmanų imperija. Šiame kare Rusija patyrė pralaimėjimą.
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Pranešama, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukia pajėgas iš Kinburno nerijos Mykolajivo srityje, nes Ukrainos vidutinio nuotolio smūgių kampanija prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainos dalyje veikia – rusų gynyba šioje teritorijoje tampa vis labiau neįmanoma, skelbia Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Kryme įsikūrusi Ukrainos partizanų grupė „Atesh“ birželio 8 d. pranešė, kad vienas iš jos agentų Rusijos Dnipro pajėgų grupės būstinėje pranešė, jog Rusijos daliniai palieka savo pozicijas šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno pusiasalio dalyse dėl „visiškai sutrikusio“ aprūpinimo.
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