Pasak Suomijos visuomeninio transliuotojo „Yle“, statybos vyksta Novaja Vilgoje, netoli Petrozavodsko miesto Rusijos Karelijos Respublikoje. Manoma, kad bazė talpins 4–6 tūkst. kariškių.
Apie statybvietę viešai sužinota tik neseniai, kai birželio 3 d. ten apsilankė Rusijos gynybos viceministras Pavelas Fradkovas. Rusijos valdžia pareiškė, kad būsimame kariniame komplekse bus daugiau kaip 50 objektų, įskaitant kareivines, gyvenamuosius daugiabučius ir sporto aikštynus.
Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius.
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Apie tai pranešta tokiu metu, kai didėja dėmesys Rusijos karinei laikysenai palei jos sienas su NATO po Suomijos ir Švedijos įstojimo į Aljansą. Anot karo eksperto, buvusio Suomijos žvalgybos pareigūno Marko Eklundo, naujoji bazė Karelijoje neturėtų būti vertinama atskirai, o kaip dalis platesnių pastangų sustiprinti Rusijos karinius pajėgumus palei visą NATO sieną.
Į karą Ukrainoje buvo mesti dideli kariniai ištekliai ir įranga, todėl Rusija buvo priversta subalansuoti kovinių operacijų poreikius su ilgalaikiais karinės plėtros planais.
Dėl šios priežasties ekspertai nesitiki, kad naujieji objektai netoli Suomijos iš karto virs veikiančiais kariniais pajėgumais.
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Nepaisant to, Suomijos analitikai laiko šį projektą svarbiu Rusijos strateginių prioritetų be karo Ukrainoje rodikliu.