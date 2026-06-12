Per diskusiją Berlyno aviacijos parodoje ILA generolas teigė nuolat analizuojantis žvalgybos informaciją ir nematantis požymių, kad Kremlius siektų tiesioginio karinio konflikto su Vakarais.
„Rusija nesiekia konflikto... Jie supranta terminą „gynybinis aljansas“ ir supranta, kad mes turime nemažai asimetrinių pranašumų“, – pabrėžė A. Grinkevičius.
Šie pareiškimai nuskambėjo augant Europos sąjungininkų susirūpinimui dėl galimo JAV karinio buvimo žemyne mažinimo.
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Pasak „Financial Times“, Vašingtonas svarsto modelį, pagal kurį dalis karinių padalinių būtų laikomi rezerve ir būtų pasirengę dislokavimui per 10, 30 arba 180 dienų.
Baltijos valstybės baiminasi, kad toks modelis galėtų sukurti spragų atgrasymo sistemoje. Tačiau A. Grinkevičius mano, kad dabartinis saugumo modelis išlieka patikimas.
Generolas pabrėžė, kad pagrindinis NATO tikslas yra padaryti bet kokį Rusijos išpuolį nepriimtinai brangų.
„Užduotis yra užtikrinti, kad Rusija suprastų: jei jie mėgins ką nors daryti Baltijos šalyse, jiems nepavyks. Kadangi jie žino, jog jiems nepasiseks, jie nesiryš nieko panašaus imtis“, – sakė A. Grinkevičius.
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Jis taip pat patikino, kad Aljanso pajėgos yra aukšto kovinio pasirengimo lygio.
„Kai žmonės manęs klausia: ar esate pasirengę kautis jau šiandien? Be jokios abejonės“, – teigė A. Grinkevičius.
Pastaruoju metu NATO šalys vis dažniau praneša apie incidentus, susijusius su Rusijos bepiločiais orlaiviais. Didelio atgarsio sulaukė „Geran“ tipo drono kritimas Rumunijos Galacio mieste, per kurį nukentėjo žmonės.
Dėl stiprėjančių Rusijos atakų prieš Ukrainą Rumunija pradėjo dirbtiniu intelektu valdomų dronų-perėmėjų „Merops“ bandymus.
Tuo metu Latvija toliau stiprina savo sieną su Rusija, įrengdama vadinamuosius „drakono dantis“ ir prieštankinius griovius kaip gynybinės infrastruktūros dalį.
Parengta pagal „Unian“ inf.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Baltijos šalysLietuva
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