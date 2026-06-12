Karas Irane. Pranešama, kad JAV kariuomenė numušė du Irano dronus

JAV lyderiams apkaltinus savo kolegas vilkinant derybas dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti prieš tris mėnesius prasidėjusį karą, Jungtinės Valstijos ketvirtadienį inicijavo naujas atakas prieš Iraną, o tai paskatino Teheraną imtis atsakomųjų veiksmų.
Antrą iš eilės veidrodinių smūgių dieną, kurią Iranas atakavo JAV bazes Persijos įlankos regione, vėl išaugo naftos kainos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris ne kartą sakė, kad derybos su Teheranu artėja link pabaigos, trečiadienį pareiškė, kad Iranas toliau „mus mulkina“ ir dabar „turės sumokėti“.
Po smūgių – kalbos apie paskutinius derybų etapus su Iranu
JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) po kelių valandų pranešė, kad, reaguodamos į Teherano „nepagrįstą ir nuolatinę agresiją“, amerikiečių pajėgos trečiadienį 17.15 val. Vašingtono laiku (ketvirtadienio rytą Irano laiku) pradėjo „papildomus savigynos smūgius“ prieš taikinius Irane.
Irano žiniasklaida paskelbė apie sprogimus šalies pietuose, netoli Hormuzo sąsiaurio. Jie pasigirdo Bandare Abase, Kešme ir Minabe, o šaltiniai pranešė apie „priešo sviedinių“ smūgius Kargane ir Sirike.
CENTCOM vėliau nurodė, kad baigė smūgius į „Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus“.
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Karo veiksmai atsinaujino po to, kai Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas pareiškė, kad jei D. Trumpui to reikės, „mes derėsimės bombomis, tai mums labai gerai sekasi“.
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