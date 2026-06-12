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Karas Ukrainoje. Prie Ukrainos sienos – kruvina naktis: yra žuvusiųjų ir sužeistųjų

2026 m. birželio 12 d. 07:04
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​
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Ukrainos karo belaisvių, vis dar laikomų Rusijos nelaisvėje, skaičius yra mažesnis nei gynėjų, kuriuos Ukraina jau susigrąžino, pranešė Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinetsas.
„Karo belaisvių, kurie tebėra Rusijos nelaisvėje, skaičius yra mažesnis nei tų, kuriuos susigrąžinome iš Rusijos nelaisvės“, – interviu Laisvosios Europos radijui/Laisvės radijui sakė jis.
D. Lubinetsas neatskleidė tikslaus karo belaisvių ukrainiečių skaičiaus ir pabrėžė, kad Rusija nežino tikslaus Ukrainos nelaisvėje laikomų Rusijos karių skaičiaus. Ukrainos valdžia viešai neatskleidžia Rusijoje laikomų ukrainiečių skaičiaus.

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Ombudsmenas taip pat pranešė, kad, remiantis Ukrainos dingusių asmenų registru, 16 tūkst. civilių yra laikomi dingusiais laikinai okupuotose teritorijose.
Iki šiol Ukraina nustatė ir patvirtino, kad Rusijos nelaisvėje laikomi 1887 Ukrainos civiliai.
Pasak D. Lubinetso, 878 iš šių asmenų buvo patikrinti per Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto mechanizmus, o kiti buvo identifikuoti žvalgybos ir saugumo tarnybų.
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