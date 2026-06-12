Karas Ukrainoje. Prie Ukrainos sienos – kruvina naktis: yra žuvusiųjų ir sužeistųjų

Ukrainos karo belaisvių, vis dar laikomų Rusijos nelaisvėje, skaičius yra mažesnis nei gynėjų, kuriuos Ukraina jau susigrąžino, pranešė Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinetsas.
„Karo belaisvių, kurie tebėra Rusijos nelaisvėje, skaičius yra mažesnis nei tų, kuriuos susigrąžinome iš Rusijos nelaisvės“, – interviu Laisvosios Europos radijui/Laisvės radijui sakė jis.
D. Lubinetsas neatskleidė tikslaus karo belaisvių ukrainiečių skaičiaus ir pabrėžė, kad Rusija nežino tikslaus Ukrainos nelaisvėje laikomų Rusijos karių skaičiaus. Ukrainos valdžia viešai neatskleidžia Rusijoje laikomų ukrainiečių skaičiaus.
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Ombudsmenas taip pat pranešė, kad, remiantis Ukrainos dingusių asmenų registru, 16 tūkst. civilių yra laikomi dingusiais laikinai okupuotose teritorijose.
Iki šiol Ukraina nustatė ir patvirtino, kad Rusijos nelaisvėje laikomi 1887 Ukrainos civiliai.
Pasak D. Lubinetso, 878 iš šių asmenų buvo patikrinti per Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto mechanizmus, o kiti buvo identifikuoti žvalgybos ir saugumo tarnybų.
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Nuo kovo mėnesio Ukrainai pavyko susigrąžinti 60 piliečių iš Rusijos ir laikinai okupuotų teritorijų, įskaitant riboto judumo ir sunkiomis ligomis sergančius asmenis.
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