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Vokietijos kariuomenės vadas atskleidė NATO prognozę dėl Rusijos: laiko liko nedaug (1)

2026 m. birželio 12 d. 12:33
Lrytas.lt
Vokietija turi ruoštis galimam Rusijos puolimui iki 2029 metų arba net anksčiau, „Politico“ pareiškė Vokietijos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Christianas Freudingas.
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„Turime būti pasirengę kovoti“, – patikino C. Freudingas.
Pasak jo, tarp sąjungininkų plačiai sutariama, kad Rusija gali pulti NATO teritoriją dar iki šio dešimtmečio pabaigos. C. Freudingas pabrėžė, kad 2029 metai nėra vien Vokietijos vertinimas.
„2029-ieji nėra vokiškas terminas. Tai NATO sutarta žvalgybinė informacija“, – patvirtino C. Freudingas.

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Jis pridūrė, kad visos 32 NATO partnerės sutaria dėl Rusijos pajėgumų vertinimo. „Visos 32 NATO partnerės sutinka, kad Rusija gali turėti pajėgumų įsiveržti į NATO partnerės šalį 2029 metais“, – teigė C. Freudingas.
Vis dėlto jis perspėjo, kad Rusija gali imtis veiksmų ir anksčiau. Toks įspėjimas nuskambėjo nepaisant to, kad karas Ukrainoje tęsiasi jau penktus metus, o Kyjivas teigia, jog Maskva patyrė daugiau nei 1,3 mln. nuostolių ir neteko milžiniško kiekio technikos.
C. Freudingas kalbėjo tuo metu, kai Europos gynybos pareigūnai perspėja, jog Rusija per artimiausius kelerius metus gali atkurti pakankamą karinę galią, kad keltų tiesioginę konvencinę grėsmę NATO teritorijai. Šie vertinimai išlieka nepaisant Rusijos patirtų nuostolių Ukrainoje.
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Gynybos planuotojams 2029 metai tapo savotišku atskaitos tašku, žyminčiu momentą, iki kurio Europa turi ištaisyti skubias parengties, gamybos ir karinių pajėgumų spragas.
Ši skuba formuoja ir Vokietijos diskusijas dėl ginklų įsigijimo bei gynybos pramonės pajėgumų. C. Freudingas sakė, kad Berlynas jau padarė „daug“, siekdamas paspartinti pirkimus, o pramonė padidino gamybos pajėgumus.
Tačiau jis perspėjo, kad Vokietija negali remtis vien ilgesnio laikotarpio ginklų programomis, kurioms sukurti ir įdiegti gali prireikti metų.
„Dabar greitis yra esminis“, – sakė C. Freudingas.
Christianas Freudingas.<br> EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (14)
Christianas Freudingas.
 EPA/ELTA nuotr.
Kalbėdamas apie kai kurias dar kuriamas sistemas, C. Freudingas pridūrė, kad Vokietijai reikia „tarpinių sprendimų“. Jie turėtų užpildyti spragą tarp to, ką kariuomenė turi dabar, ir to, ko jai reikia kovinei parengčiai.
„Kaip Vokietijos kariuomenė, kiekvieną dieną turime gerinti savo pajėgumus kovai šiąnakt“, – sakė C. Freudingas. Jis taip apibūdino Berlyno posūkį į aukštos parengties pajėgas, skirtas atgrasyti galimą Rusijos agresiją.
VokietijaRusijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)

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