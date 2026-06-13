Karas Irane. Teheranas: susitarimas su JAV gali būti pasirašytas „ateinančiomis dienomis“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį vėl sustiprino viltis dėl pagrindų susitarimo tarp Jungtinių Valstijų ir Irano, pareikšdamas, kad Europa galėtų būti galimo pasirašymo vieta.
Dokumentai vis dar baigiami derinti, Ovaliajame kabinete žurnalistams sakė D. Trumpas. Tai turėtų įvykti artimiausiomis dienomis, tikino jis. Tikriausiai bus pasirašymas, „galbūt Europoje“, teigė D. Trumpas.
Jis neįvardijo konkrečios vietos ar šalies. Netrukus po to jis nurodė, kad pasirašymas galbūt galėtų įvykti jau savaitgalį. Jis pats negalės dalyvauti, tačiau tą galės padaryti viceprezidentas J. D. Vance‘as, pažymėjo D. Trumpas.
Įvertino, ką reiškia D. Trumpo jau 38 kartus minimas artėjantis susitarimas su Iranu: Šriodingerio katės situacija
Izraelis vėlyvą ketvirtadienio vakarą pareiškė, kad Vašingtonas jį patikino, jog bet kokiame būsimame susitarime su Iranu bus atsižvelgta į Izraelio saugumo interesus.
Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras teigė, kad JAV prezidentas D. Trumpas pažadėjo, jog į galutinį susitarimą su Teheranu bus įtrauktas Irano prisodrinto urano išvežimas ir urano sodrinimo įrenginių išmontavimas.
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JAV lyderiams apkaltinus savo kolegas vilkinant derybas dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti prieš tris mėnesius prasidėjusį karą, Jungtinės Valstijos ketvirtadienį inicijavo naujas atakas prieš Iraną, o tai paskatino Teheraną imtis atsakomųjų veiksmų.
Antrą iš eilės veidrodinių smūgių dieną, kurią Iranas atakavo JAV bazes Persijos įlankos regione, vėl išaugo naftos kainos.
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