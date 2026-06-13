Nepaisant nepalankių geopolitinių naujienų, Ukraina tapo viena iš nedaugelio vilčių teikiančių istorijų. Kaip rašo „Bloomberg“, Kyjivas mūšio lauke demonstruoja geresnius rezultatus nei bet kuriuo metu per pastaruosius kelerius metus.
Leidinys pažymi, kad Rusijos nuostoliai sparčiai auga, o kariniai laimėjimai mažėja. Jei Ukrainai pavyks išlaikyti tokią dinamiką, ji gali priversti Rusiją sutikti su priimtina taika.
Vis dėlto publikacijos autoriai ragina išlikti atsargius. Jų teigimu, lieka neatsakyta, kiek ilgai tęsis Ukrainos pranašumo laikotarpis ir kiek pavojingai gali pasielgti į kampą įspraustas Rusijos vadovas Vladimiras Putinas.
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Pasak „Bloomberg“, 2026-ieji pasirodė kitokie nei ankstesni metai. Rusijos puolimo tempas sulėtėjo, nors nuostoliai išlieka itin dideli – tikėtina, kad kiekvieną mėnesį žūsta, sužeidžiama arba dingsta be žinios apie 35 tūkst. okupantų.
Ukraina nori iš sąjungininkų gauti papildomus 20 mlrd. dolerių, kad įtvirtintų įgautą pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, „Politico“ atskleidė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Kyjivas siekia surinkti šias lėšas iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nes priešingu atveju Rusija gali susigrąžinti iniciatyvą.
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„Visi mato, kad Rusija dega, ir mes norime, kad ji degtų dar labiau, bet tam mums reikia finansavimo“, – anonimiškumo sąlyga sakė pareigūnas.
20 mlrd. dolerių prašymas bus pateiktas birželio 18 dieną per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Šis formatas taip pat vadinamas Ramšteino formatu, o jo metu sąjungininkai organizuoja finansinę ir karinę pagalbą Kyjivui.
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